Probabili formazioni/ Milan Napoli: diretta tv, orario, Ancelotti ritrova Koulibaly, Allan e Insigne (Serie A)

Si giocherà solo domani sabato 26 gennaio 2019 alle ore 20.30 la partita tra Milan e Napoli, big match atteso al San Siro per la 21^ giornata del Campionato di Serie A di cui siamo impazienti di conoscere le probabili formazioni. La sfida infatti si annuncia bollente visto anche il valore dei due club e il fatto che Ancelotti riabbraccerà proprio a San Siro il suo ex giocatore Gennaro Gattuso, tecnico rossonero. La sfida poi si annuncia ben particolare, anche perchè nelle probabili formazioni di Milan e Napoli, entrambi gli allenatori ritroveranno alcuni punti fondamentali del proprio spogliatoio. Ecco quindi che Ancelotti ritroverò dopo squalifica Allan, Insigne e Koulibaly, mentre Gattuso riabbraccerà Romagnoli, Calabria e Kessie, persi durante la finale di Supercoppa contro la Juventus. Andiamo quindi a conoscere quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Milan Napoli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima di conoscere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Napoli, andiamo a ricordare a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire il match di domani. Milan Napoli non verrà trasmessa in diretta tv: avrete la possibilità di assistere alla partita di Serie A soltanto sulla nuova piattaforma DAZN, che fornisce tre gare per ciascun turno del massimo campionato. Abbonandovi al servizio potrete godere della diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa potrete collegare uno di questi dispositivi alla televisione tramite Chromecast, ma anche installare l’applicazione sullo schermo qualora possiate disporre di una smart tv con connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE MOSSE DI GATTUSO

Come detto prima, Gattuso per disegnare le probabili formazioni di Milan Napoli ritrova tre nomi essenziali del suo schieramento e quindi Kessie, Romagnoli e Calabria. Ecco quindi che seguendo il 4-3-3 classico il tecnico calabrese punterà su Donnarumma per difendere i pali e di fronte a sé il numero 99 vedrà il duo centrale composto dal capitano e Musacchio (Zapata rimarrà fuori dopo l’infortunio rimediato alla coscia): a lati ci sarà spazio per lo stesso Calabria in coppia con Ricardo Rodriguez. Sarà quindi mediana a 3 con Kessie, Bakayoko e Paquetà, che potrebbe di nuovo farsi trovare alle spalle di Suso, dopo le belle cose fatte vedere in occasione del posticipo contro il Genoa. Con il numero 8 già titolare il tridente dovrebbe completarsi con Borini e Cutrone, prima punta ancora dal primo minuto.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sarà invece sul 4-4-2 il modulo di partenza dei campani, che per l’appunto schiereranno nomi di peso, appena rientrati dalla squalifica del giudice sportivo. Ecco quindi che di fronte al solito Meret, farà il suo ritorno Koulibaly in coppia con Albiol: toccherà quindi al duo Malcuit-Ghoulam agire ai lati. Ballottaggi aperti per la mediana dover dovrebbe mancare Hamsik ancora infortunato (e forse prossimo all’addio come ci ha raccontato qualche giorno fa De Notaris). Ecco quindi che le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Dizwara e Zieliski con Fabian Ruiz e Callejon ai lati, benché di certo si fanno vedere anche Allan e Rog. Per l’attacco pare già tutto deciso con il duo Insigne-Milik: Mertens però scalpita dalla panchina e non è impossibile che Ancelotti gli conceda anche una chance da primo minuto.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà, 11 Borini, 63 Cutrone, 8 Suso. All. Gattuso

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 31 Ghoulam; 8 Ruiz, 20 Zielinski, 42 Diawara, 7 Callejon: 99 Milik, 24 Insigne. All. Ancelotti



