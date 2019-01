Rally Montecarlo 2019/ Wrc, streaming video e diretta DAZN: orario e percorso (25 gennaio 2019)

Si accende per davvero oggi venerdi 25 gennaio 2019 il Rally di Montecarlo, primo appuntamento della stagione rallystica e del mondiale Wrc: ecco quindi che dopo l‘intensissima edizione 2019 della Dakar gli appassionati delle 4 ruote rimangono ancora a digiuno di emozioni: come al solito saranno le stradine del Principato di Monaco a battezzare la stagione che pare già più accesa che mai. Di certo il valore della prova di oggi è ben noto: la storia del Rally di Montecarlo è lunghissima e già solo l’anno scorso ci aveva regalato parecchi colpi di scena, fin dalle prime prove speciali. Ecco perchè siamo impazienti nel dare il via alla 87^ edizione del Rally di Montecarlo: si accende già oggi infatti la lotta al titolo mondiale e quindi anche al campione uscente Sebastian Ogier.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI MONTECARLO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Montecarlo 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà due finestre in diretta, alle ore 9.00 e poi alle 13.00. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Principato di Monaco.

RALLY DI MONTECARLO 2019: LE PROVE DI OGGI

Dopo le prove di ieri, ecco che il Rally di Montecarlo 2019 torna davvero protagonista: oggi infatti saranno ben sei le prove speciali che verranno affrontate dai protagonisti del Mondiale Wrc e non solo. Secondo la time table ufficiale della corsa, la prima del Campionato, si partirà presto: il via della SS3 Valrome-Sigottier è attesa per le ore 9.11 e saranno 20.04 km. A seguire ci sarà la prova Roussieuz-Laborel di 24.05 km e la SS5 Curbans-Piegut da 18.47 km a chiudere la mattinata: al pomeriggio verrano riaffrontate le stesse prove della mattina. Le insidie certo non mancheranno anche oggi: la prima prova speciale infatti richiederà parecchia attenzione per le sue particolarità tecniche: da tenere d’occhio la discesa fino a paesino di La Pierre, di diffide lettura. Meno tecnica ma più movimentata la seconda prova speciale, che prevede due passi come di Reychasset e Pierre Vesce. Occhi puntati pure sull’ultima SS di Curban-Piegut, visto che sarà inedita nella storia del Rally di Montecarlo: sarà un tracciato molto ritmato con alcune inversioni ardue e ovviamente carreggiate molto strette



