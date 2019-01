Australian Open 2019, finale/ Diretta Kvitova Osaka streaming video tv, orario della sfida (tennis femminile)

Petra Kvitova-Naomi Osaka, la finale femminile agli Australian Open 2019, si giocherà alle ore 9:30 italiane di sabato 26 gennaio. Al Melbourne Park la ceca e la giapponese si affrontano per il primo titolo Slam della stagione, e anche per la prima posizione mondiale: virtualmente in questo momento è Naomi Osaka la numero 1 Wta, ma in caso di vittoria del titolo sarà Petra Kvitova a balzare al comando. Una sfida nella sfida dunque: vada come vada chi vincerà si prenderà il primo Australian Open della carriera e sarà una numero 1 che il tennis femminile non avrà mai avuto. Per la Osaka il richiamo della storia se vogliamo è molto più forte: la giapponese infatti sarebbe la prima giocatrice del suo Paese a comandare la classifica, dopo essere stata la prima a vincere uno Slam e, adesso, la prima a raggiungere la finale agli Australian Open. Anche la Kvitova però ha un appuntamento con il destino: per lei si tratterebbe del terzo Major, ma il primo che non sia Wimbledon dove ha trionfato per l’ultima volta nel 2014. Verrebbe dunque spezzato un digiuno lungo quattro anni e mezzo; da allora la ceca mancina non è più riuscita a giocare una finale Slam, ma addirittura – e questo contribuisce a dare più sapore alla diretta degli Australian Open 2019 – ha rischiato in epoca recente di non poter mai più giocare a tennis.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv degli Australian Open 2019, per la finale femminile, dovrete andare su Eurosport: è rimasto questo canale a trasmettere le partite del torneo, dunque appuntamento per tutti gli abbonati alla televisione satellitare o in possesso del digitale terrestre. Per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore, la diretta streaming video dello Slam è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

AUSTRALIAN OPEN 2019: KVITOVA OSAKA

Nel presentare la finale degli Australian Open 2019 dobbiamo infatti dire che nel dicembre 2016, appena prima di Natale, Petra Kvitova aveva subito un’aggressione in casa: un finto tecnico si era introdotto nella sua abitazione di Prostejov e l’aveva accoltellata alla mano sinistra. Danneggiati tendini e dita, la ceca ha davvero rischiato di chiudere la carriera con largo anticipo; solo sei mesi dopo tuttavia si è presentata al Roland Garros e, passo dopo passo, è tornata. Non ha più vinto tornei, ma per un certo periodo le è bastato competere ad alti livelli; oggi si gioca una finale Slam che potrebbe anche consegnarle, per la prima volta, il numero 1 Wta sulla scia di un’altra leggendaria mancina cecoslovacca, naturalmente Martina Navratilova con il cui mito tutte le tenniste di questa generazione sono cresciute (anche se la Kvitova aveva pochi mesi quando Martina ha vinto il nono e ultimo Wimbledon in singolare). Dall’altra parte della rete però c’è una storia altrettanto bella: Naomi Osaka potrebbe vincere il secondo Slam consecutivo dopo la corsa pazzesca agli Us Open, quando in una finale emozionale e caratterizzata dalle polemiche ha battuto il suo idolo Serena Williams (non che sia una novità vedere una giovane tennista che ha nell’americana il punto di riferimento). La Osaka fa parte della generazione del 1997 che al tennis femminile ha già consegnato un altro Slam (Jelena Ostapenko), due Top Ten come Belinda Bencic e Daria Kasatkina e una Top 20 in Ana Konjuh, poi frenata da tanti problemi fisici. La Osaka di queste coetanee sembrava essere quella meno esplosiva, e invece ha bruciato le tappe: l’ultima a vincere due Major in serie è stata Serena Williams, con il poker tra 2014 e 2015, soprattutto la giapponese potrebbe diventare la più giovane numero 1 dai tempi di Caroline Wozniacki, che aveva 20 anni e tre mesi nell’ottobre 2010. I temi forti nella finale degli Australian Open 2019 ci sono tutti: ora si tratta di scoprire chi sarà a vincere il titolo.



