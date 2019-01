Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Quagliarella-Ronaldo-Zapata, un trio al comando (21^ giornata)

La classifica marcatori della Serie A 2018-2019 è sempre più entusiasmante: si entra nella ventunesima giornata, la seconda del girone di ritorno, con tre giocatori che occupano il primo posto avendo segnato 14 gol a testa. Fabio Quagliarella va a segno da dieci giornate consecutive e non accenna a fermarsi, reduce dalla doppietta sul campo della Fiorentina; Duvan Zapata ha realizzato 13 delle sue 14 reti nelle ultime sette partite, con tanto di poker messo a segno contro il Frosinone; Cristiano Ronaldo, alla vigilia del campionato il calciatore più atteso, arriva invece dal rigore sbagliato contro il Chievo ma tutto sommato sta mantenendo le attese. Altri tre giocatori sono già in doppia cifra e inseguono questo terzetto: se Ciro Immobile (11) sta confermando di essere un grande bomber e Arkadiusz Milik (11) fa finalmente vedere di cosa è capace con una certa continuità, Krzysztof Piatek (13) è la grande sorpresa della Serie A. Arrivato in sordina, si era fatto notare per un poker in Coppa Italia ma è esploso anche in questo torneo. Squalificato nell’ultima giornata, questa sera riparte da una nuova sfida: il Milan lo ha scelto come sostituto di Gonzalo Higuain che è volato al Chelsea, e dunque sarà parecchio interessante scoprire se il polacco riuscirà a garantire anche ai rossoneri lo stesso numero di gol realizzati fino a questo momento.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI INSEGUE

Parlando ancora della classifica marcatori di Serie A, che deve eleggere il suo capocannoniere, parliamo anche di altri calciatori che inseguono i primi della classe: a quota 9 gol troviamo Mauro Icardi, che non sta vivendo un momento particolarmente brillante, e un Francesco Caputo che sta dimostrando di poter essere determinante al piano di sopra, dopo aver dominato le scene in Serie B con Bari, Entella e lo stesso Empoli. Abbiamo poi Dries Mertens, sempre un fattore ma anche “condizionato” dall’esplosione di Milik; e Mario Mandzukic, ancora ai box ma capace di portarsi già a soli due gol dal suo record nel nostro campionato (10) fatto registrare nel 2015-2016, stagione dell’esordio con la Juventus. A proposito: il croato e Cristiano Ronaldo sono con 22 reti la coppia più prolifica del torneo; tre italiani hanno segnato 7 gol a testa e si tratta di Leonardo Pavoletti, sempre importante quando trova continuità fisica, Andrea Belotti che sta provando a rilanciarsi dopo una stagione poco brillante e Lorenzo Insigne, che rientra a San Siro dopo le due giornate di squalifica che aveva ricevuto per l’espulsione in questo stesso stadio. Parlando di difensori goleador, occhio a Gianluca Mancini: ha già segnato 5 gol, il suo predecessore nell’Atalanta – Mattia Caldara – si era fermato a 7 nel 2016-2017, un traguardo che il centrale di Pontedera può raggiungere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

14 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria), Cristiano Ronaldo (Juventus), Duvan Zapata (Atalanta)

13 gol: Krzysztof Piatek (Genoa/Milan)

11 gol: Ciro Immobile (Lazio), Arkadiusz Milik (Napoli)

9 gol: Francesco Caputo (Empoli), Mauro Icardi (Inter)

8 gol: Mario Mandzukic (Juventus), Dries Mertens (Napoli)

7 gol: Andrea Belotti (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Leonardo Pavoletti (Cagliari)

6 gol: Marco Benassi (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Grégoire Defrel (Sampdoria), Stephan El Shaarawy (Roma), Gonzalo Higuain (Milan), Josip Ilicic (Atalanta), Roberto Inglese (Parma), Andrea Petagna (Spal)

5 gol: Khouma Babacar (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Alejandro Gomez (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma), Gianluca Mancini (Atalanta), Federico Santander (Bologna), Suso (Milan)



© RIPRODUZIONE RISERVATA