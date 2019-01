Consigli Fantacalcio Serie A/ Occhi puntati su Quagliarella: le dritte per la 21^ giornata

Puntuali come sempre ecco i nostri consigli per il fantacalcio di serie A: andiamo quindi a scoprire quali saranno i giocatori da schierare e quali da lasciare in panchina in vista della 21^ giornata del primo campionato italiano. L’attesa è molta per questa seconda giornata di ritorno, anche perché non sono pochi i match particolarmente intensi messi in calendario. Partendo quindi dagli anticipi del sabato ecco che la 21^ giornata di Serie A prenderà il via con la sfida attesa alle ore 15.00 tra Sassuolo e Cagliari: qui immancabile Pavoletti in campo visto pure l’ultimo gol firmato contro l’Empoli, ma attenzione anche a Duncan, senza dimenticare che Boateng è volato al Barcellona. Per l’anticipo tra Sampdoria e Udinese, il nome su cui puntare è sempre quello di Quagalirella, ora primo cannoniere della Serie A, mentre ci sentiamo di sconsigliare Fofana, non al top nelle ultime uscite. A chiudere il programma dei match di sabato ecco infine il big match tra Milan e Napoli: qui occhi puntati sul rientrante Insigne oltre che su Koulibaly, di certo titolare dopo lo stop del giudice sportivo: occhi puntati sul nuovo gioiello rossonero Paquetà oltre che l’appena arrivato Piatek dal Genoa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I MATCH DI DOMENICA

Proseguendo con la nostra analisi match per match per i consigli di fantacalcio di serie A, vediamo ora che ci riserverà il programma della domenica: ecco che nel lunch match delle 12.30 tra Chievo e Fiorentina, ci sentiamo di lasciare da parte Simeone e Pellissier che certo non stanno facendo sorridere i fantallenatori che hanno scommesso su di loro. Per la sfida delle ore 15.00 tra Atalanta e Roma occhio a tenere fuori Cengiz Under che ha rimediato un brutto infortunio muscolare: da tenere in campo dal primo minuto Mancini e Zapata tra i giocatori della Dea. Per la partita tra Bologna e Frosinone sono pochi i giocatori in forma su cui possiamo punte anche in occasione della sfida tra Parma e Spal, e sono molti di più i nomi da tenere in panca che in campo ma forse fa eccezione il ducale Gervinho. Alle ore 18.00 ecco atteso l’incontro tra Torino e Inter e qui per i nostri consigli di fantacalcio per la Serie A, puntiamo molto sull’ex del match Ansaldi oltre che Handanovic, una certezza tra i pali. Il programma domenicale poi si chiuderà con la partita tra quagliarella prevista per le ore 20.30: qua scommettiamo sul rientrante Pjanic oltre che su Immobile, una certezza per l’attacco biancocelesti, mentre ci sentiamo di sconsigliare Lukaku e Milikovic Savic, in netto declino negli ultimi appuntamenti.

