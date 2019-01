Diretta Ascoli Perugia/ Streaming video DAZN: Nesta al Del Duca in cerca di riscatto (Serie B)

Ascoli Perugia, diretta dal signor Marini, si gioca sabato 26 gennaio alle ore 15.00, e sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Le due formazioni si affrontano separate da un solo punto in classifica, con il Perugia al decimo posto a quota 26 punti e l’Ascoli subito dopo a 25. Il Perugia però è reduce da due sconfitte a cavallo della sosta invernale: al ko di Cremona ha fatto seguito quello interno maturato contro il Brescia, che ha raffreddato le velleità di primato della formazione umbra. L’Ascoli invece è ripartito, dopo aver chiuso il 2018 con un’emozionante vittoria in extremis contro il Crotone, pareggiando 0-0 in casa del Cosenza in una sfida condizionata da un campo in pessime condizioni; i marchigiani continuano a puntare i playoff e in questo senso hanno bisogno di una vittoria in questo turno casalingo. A chi andrà la posta in palio? Lo scopriremo nella diretta di Ascoli Perugia, intanto possiamo andare a leggere le probabili formazioni della partita al Del Duca.

Ascoli-Perugia non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati a DAZN potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

Ecco le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Cino e Lillo del Duca per Ascoli Perugia. I marchigiani padroni di casa saranno in campo con Bacci in porta, Laverone impiegato in posizione di terzino destro e Cavion in posizione di terzino sinistro, mentre Brosco e l’argentino Valentini giocheranno come difensori centrali. Sulla mediana spazio a Troiano, Casarini e Frattesi come titolari, mentre il serbo Ninkovic sarà il trequartista di sostegno al belga Ngombo e a Beretta. Risponderà il Perugia con il brasiliano Gabriel alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Mazzocchi, lo slovacco Gyomber, il marocchino El Yamiq e il belga Ngawa. Terzetto di centrocampo formato dal romeno Dragomir, da Bianco e dal nigeriano Michael, mentre Verre si muoverà da trequartista alle spalle della coppia offensiva con l’altro nigeriano Sadiq e Vido schierati dal primo minuto.

Moduli tattici speculari per le due formazioni, con l’Ascoli di Vivarini e il Perugia di Nesta che partiranno schierati con il 4-3-1-2. Nel match d’andata di questo campionato il Perugia ha avuto la meglio in casa contro l’Ascoli con il punteggio di 2-0, decisiva una doppietta di Vido. Lo scorso 28 aprile 2-2 nell’ultimo precedente ad Ascoli tra le due formazioni, con doppietta di Cerri per gli umbri e gol di Addae e D’Urso per i bianconeri. Il Perugia non vince ad Ascoli dall0 0-1 del 30 marzo 2014 in Lega Pro.

Ascoli lievemente favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Perugia. Successo interno degli umbri quotato 2.50 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.05 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 3.00 la quota per la vittoria esterna degli umbri. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.75.



