Diretta Cittadella Carpi/ Streaming video DAZN: le probabili formazioni per la sfida del Tombolato (Serie B)

Cittadella Carpi sarà diretta dal signor Massimi, avrà il suo calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 26 gennaio e sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale, il Cittadella ha proseguito la sua striscia di partite senza vittoria, pareggiando senza reti sul campo del Crotone. Quattro pareggi e due sconfitte dal 9 dicembre a oggi, e questo ha fatto scivolare i veneti fino al settimo posto in classifica, a otto lunghezze dal Brescia secondo. Dall’altra parte resta impelagato in zona retrocessione il Carpi, sconfitto in casa dal Foggia alla ripresa del torneo cadetto. Anche gli emiliani non hanno passato buone feste, con l’ultima vittoria ottenuta a Cremona lo scorso 22 dicembre: i biancorossi, nonostante il ritorno in panchina di Castori, continuano a vivere una stagione piena di affanni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita dello stadio Tombolato Cittadella Carpi non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati a DAZN potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CARPI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Tombolato di Cittadella. Veneti in campo con Paleari in porta, Cancellotti sull’out difensivo di destra e Ghiringhelli sull’out difensivo di sinistra, mentre Adorni e Camigliano saranno impiegati come centrali della retroguardia. A centrocampo si muoveranno Proia, Branca e Iori, mentre Siega sarà il trequartista di sostegno alle spalle del tandem offensivo composto da Diaw e Finotto. Risponderà il Carpi con Colombi a difesa della porta, il tedesco Pachonik laterale di destra e Pezzi laterale di sinistra in una difesa a cinque con Poli, Suagher e Sabbione che giocheranno come centrali. Terzetto di centrocampo della formazione emiliana formato da Di Noia, dallo sloveno Jelenic e da Vitale, mentre sul fronte offensivo faranno coppia Vano e Marsura.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, ed il 5-3-2 disegnato dal mister Fabrizio Castori, tecnico del Carpi. Cittadella corsaro nel match d’andata di questo campionato disputato a Carpi, 0-1 con gol decisivo di Proia. Stesso risultato, ma in favore del Carpi, nell’ultimo match tra le due squadre disputato al Tombolato il 21 dicembre 2017, 0-1 per gli emiliani con rete messa a segno da Verna.

PRONOSTICO E QUOTE

Cittadella nettamente favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Carpi. Successo interno dei veneti quotato 1.60 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.60 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 6.00 la quota per la vittoria esterna degli emiliani. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA