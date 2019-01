Diretta Cremonese Palermo/ Streaming video DAZN: la capolista a caccia di immediato riscatto (Serie B)

Cremonese Palermo, partita diretta dal signor Marinelli, va in scena sabato 26 gennaio alle ore 15.00 e sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019, cioè il secondo turno del girone di ritorno e seconda sfida del nuovo anno solare, dopo la sosta invernale. La capolista cerca riscatto su un campo difficile, con il Palermo reduce da una sconfitta interna contro la Salernitana che ha fatto riavvicinare il Brescia alla prima posizione, anche se il Pescara terzo non ne ha approfittato pareggiando in casa proprio contro la Cremonese. Lo 0-0 in Abruzzo ha confermato la solidità della formazione grigiorossa, che resta a sei punti di distanza dalla zona play off, ma ancora a quattro lunghezze dalla zona play off e da ambizioni maggiori di una tranquilla salvezza.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Grigiorossi in campo con Ravaglia in porta, il romeno Mogos schierato in posizione di terzino destro e Migliore schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il brasiliano Claiton e Terranova giocheranno al centro della difesa. Il belga Emmers e Arini copriranno la zona centrale sulla linea mediana, mentre Castrovilli giocherà come esterno destro di centrocampo e Soddimo sarà invece il laterale mancino. In attacco l’altro brasiliano Strefezza farà coppia con Piccolo. Risponderà il Palermo con Brignoli estremo difensore, Rispoli sull’out difensivo di destra e Accardi sull’out difensivo di sinistra, mentre il polacco Szyminski e il serbo Rajkovic saranno i centrali di difesa. A centrocampo il bosniaco Jajalo sarà affiancato dal bulgaro Chochev e dallo svizzero Haas, mentre l’uruguaiano Falletti e il macedone Trajkovski giocheranno avanzati alle spalle dell’unica punta di ruolo, Moreo.

Tatticamente si affronteranno il 4-4-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore della Cremonese, Massimo Rastelli, ed il 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale’ disegnato dal mister Roberto Stellone, tecnico della Cremonese. Nel match d’andata allo stadio Barbera le due formazioni hanno pareggiato col punteggio di 2-2, siciliani in gol con Trajkovski e Mazzotta, grigiorossi con Strefezza e Mogos. Il Palermo ha vinto 1-2 l’ultimo precedente disputato allo stadio Zini il 12 novembre 2017, ribaltando con i gol di Rispoli e Chochev l’iniziale vantaggio siglato da Claiton.

Palermo lievemente favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in trasferta contro la Cremonese. Successo interno dei lombardi quotato 3.10 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 2.65 la quota per la vittoria esterna dei siciliani. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.60.



