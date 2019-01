Diretta Fermana Renate/ Streaming video e tv: quote, gialloblu favoriti in casa (Serie C)

Fermana Renate, diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli, sabato 26 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà un match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. La Fermana resta nella zona d’alta classifica, con la vittoria in casa della Feralpisalò alla ripresa del campionato alla quale ha fatto seguito un pari esterno nel turno infrasettimanale, con il punteggio di 1-1, in casa del Giana Erminio. Pari nell’impegno di martedì anche per il Renate, 0-0 in casa contro il Monza, con i brianzoli al terzo pareggio consecutivo e al quinto risultato utile di fila in campionato, piccola striscia positiva che ha allontanato i nerazzurri dal fondo della classifica, col Renate ora quartultimo a un solo punto da Teramo, Fano e Rimini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fermana Renate non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA RENATE

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Recchioni di Fermo per la diretta Fermana Renate. Marchigiani padroni di casa in campo con Leoni in porta e una difesa a tre composta dal nigeriano Bonalumi, Rocchi e Montesano. I centrali di centrocampo saranno Pinto, Piccoli e Iovine, mentre Mandelli giocherà sulla fascia destra e Origlio sulla fascia sinistra. In attacco, il brasiliano Jefferson formerà la coppia titolare con Perna. Risponderà il Renate con una difesa a quattro schierata da destra a sinistra con Guglielmotti, Saporetti, Priola e Vannucci davanti all’estremo difensore Cincilla. I tre di centrocampo della formazione brianzola saranno Rossetti, Pavan e Simonetti, mentre Gomez guiderà il tridente offensivo affiancato da Spagnoli e Piscopo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 3-5-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore della Fermana, Flavio Destro, ed il 4-3-3 disegnato dal mister Aimo Diana, tecnico del Renate. Nel match d’andata di questo campionato, Fermana corsara allo stadio Città di Meda, 0-1 con rete decisiva di Urbinati nella ripresa. Marchigiani vincenti 3-1 anche nell’ultimo precedente di campionato disputato a Fermo tra le due formazioni, il 9 dicembre 2017, con reti dei gialloblu di Misin, Lupoli e Sansovini.

PRONOSTICO E QUOTE

Fermana nettamente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Renate. Successo interno dei gialloblu quotato 1.60 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.60 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 5.20 la quota per la vittoria esterna dei viola. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65.



