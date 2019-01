Diretta Formula E/ Gp Santiago del Cile 2019 streaming video e tv: classifica, vincitore e podio

Dopo le emozioni vissute a Marrakech lo scorso 12 gennaio, ecco che il campionato della formula E torna in diretta e lo fa oggi sabato 26 gennaio con il tanto atteso Gran Premio di Santiago del Cile 2019. Dalle sabbia del Marocco quindi le vetture elettriche fanno tappa nella capitale del Cile per una prova tutta urbana: il tracciato lungo 2.407 km e posto intorno al Parque O’Higgins è poi del tutto inedito. La federazione infatti ha previsto per questa edizione del e prix di Santiago un tracciato del tutto nuovo in un diverso quartiere e ora conta 14 curve: non sarà quindi facile per i piloti più esperti come per i volti nuovi del campionato di formula E trovare oggi il gradino più alto del podio. Eppure arrivati in vista della diretta di Formula E del Gp di Santiago del Cile 2019 vediamo bene che l’attesa è forte. Siamo solo al terzo banco di prova dal stagione, ma dopo quanto registrato anche a Marrakech la corsa per il titolo sta diventando sempre più infuocata.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP SANTIAGO DEL CILE 2019

L’ePrix di Santiago sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E: tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Italia 1 ed inoltre su Eurosport, che per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 20.00 (facendo conto con il fuso orario con il Cile) su Italia 1 per tutti oppure Eurosport 1, canale che è disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile agli abbonati tramite Sky Go oppure il servizio di Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: I PROTAGONISTI PIU ATTESI

L’attesa è tanta verso l’eprix di Santiago del Cile: la diretta di formula E di questa sera infatti ci regalerà di sicuro tantissime emozioni, visto anche il valore dei protagonisti che finora si sono messi in mostra. Considerando i primi risultati recuperati nel campionato elettrico infatti è lecito attendersi una prestazione magistrale da parte delle Bmw del Team Andretti: da tenere occhio ovviamente saranno anche i piloti della Virgin ovvero Sam Bird e Robin Frijn che già hanno assaggiato il podio in questi primi eventi. Non dimentichiamo poi anche il campione in carica dell’Eprix di Santiago del Cile ovvero Vergne, che ha molto da vendicare dopo quanto accaduto in Marocco, dove il francese ha rimediato appena una quinta posizione, valida per appena 10 punti per la classifica.



