Diretta Novara Conegliano/ Streaming video e tv: orario e risultato live (Serie A1 volley femminile)

Novara Conegliano è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 26 gennaio 2019 al Pala Igor: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30 nella quarta giornata del girone di ritorno del Campionato della Serie A1. Le due grandi del campionato italiano tornano ad affrontarsi dopo il girone di andata dove il risultato aveva arriso alle azzurre e soprattutto la Supercoppa italiana dove erano state le pantere a sollevare la coppa: ecco che l’epico duello avviene nuovamente, ma di fronte al pubblico piemontese. La sfida di quest’oggi non potrebbe essere più attesa: storico, palmares, precedenti eccellenti e protagoniste sono solo alcuni degli elementi che renderanno questa partita valida per la 17^ giornata così speciale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la diretta di Novara Conegliano sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 20,30 presso il canale Raisport +. Diretta streaming video garantita tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

PRECEDENTI E RISULTATI

Come abbiamo accennato prima, la diretta tra Novara e Conegliano si annuncia come un appuntamento fondamentale per tanti fattori: non abbiamo però dato spazio a quanto potrebbero rivelarsi decisivi i tre punti messi in palio oggi per le sorti della classifica del campionato di Serie A1 di volley femminile. Dando un occhio alla classifica alla vigilia di questa 17^ giornata di campionato vediamo infatti che Novara è capolista con ben 37 punti, ottenuti osservando un tabellino con 12 vittorie e solo tre KO. Solo alla terza posizione troviamo invece Conegliano, che pure registra 34 punti (ma ha un match in meno rispetto alle azzurre): le pantere però hanno registrato i medesimi numeri delle avversarie con tre sconfitte, ma devono ancora recuperare un turno (mossa inevitabile con un format a 13 squadre come accade quest’anno). Vedremo quindi che potrà dirci questo scontro diretto, che pure potrebbe rivelarsi fondamentale per disegnare il prossimo tabellone dei play off scudetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA