Diretta Pordenone Rimini/ Streaming video e tv: ostacolo romagnolo per la capolista (Serie C)

Pordenone Rimini, diretta dall’arbitro Matteo Gariglio, è una partita in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 26 gennaio 2019, presso lo stadio Ottavio Bottecchia della città friulana, casa della capolista del girone B di Serie C che oggi torna in campo per la ventitreesima giornata di campionato. Pordenone Rimini metterà di fronte due formazioni dalle posizioni di classifica molto diverse e sulla carta non dovrebbe essere un impegno molto difficile per la capolista di mister Attilio Tesser. Il Pordenone con la vittoria sul campo della Virtus Verona ottenuta nel turno infrasettimanale è infatti arrivato a quota 46 punti in classifica e ha ben nove lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice: la fuga è lanciata e questo turno potrebbe offrire l’occasione per consolidare il primato. Il Rimini infatti ha appena 23 punti, esattamente la metà, e deve pensare alla salvezza: il pareggio contro il Vicenza è stato un buon tassello, ma un buon risultato sul campo della capolista avrebbe un valore ben maggiore, anche per il morale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Pordenone Rimini l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE RIMINI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Pordenone Rimini, cominciando dai padroni di casa. Attilio Tesser dovrebbe schierare i ramarri secondo il 4-3-1-2, con Bindi in porta; davanti a lui Semenzato terzino destro, Stefani e Bassoli difensori centrali, De Agostini a sinistra per completare la retroguardia; a centrocampo ecco Misuraca, Burrai e Bombagi che potrebbero formare il terzetto dei titolari; Ciurria invece dovrebbe essere il trequartista in appoggio al tandem d’attacco, presumibilmente composto da Candellone e Magnaghi. Quanto al Rimini, ci aspettiamo un 3-5-2 per i romagnoli: G. Nava estremo difensore, protetto da una difesa a tre con Venturini, Ferrani e V. Nava; nel folto centrocampo a cinque potremmo vedere da destra a sinistra in azione Simoncelli, Palma, Alimi, Montanari e Guiebre, infine ecco il tandem d’attacco che dovrebbe essere composto da Piccioni e Volpe.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Pordenone Rimini appare a senso unico, con la capolista padrona di casa che è nettamente favorita nelle quote dell’agenzia di scommesse Eurobet. Dunque una vittoria del Pordenone (naturalmente segno 1) verrebbe quotata appena a 1,45. Si sale poi già di parecchio, cioè fino a quota 3,85 in caso di pareggio e dunque di segno X. Infine, un colpaccio esterno da parte del Rimini ripagherebbe ben 7,50 volte la posta in palio in chi avrà scommesso sul segno 2, credendo nelle possibilità dei romagnoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA