Diretta Sampdoria Udinese/ Streaming video e tv: i blucerchiati sognano il quarto posto (Serie A)

Sampdoria Udinese, partita diretta dal signor Davide Massa, è uno degli anticipi nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: a Marassi calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 26 gennaio. I blucerchiati, che hanno 30 punti in classifica, continuano la loro rincorsa a quel posto in Europa League che hanno mancato nelle ultime stagioni; se domenica scorsa non avessero subito gol all’ultimo secondo (nella trasferta di Firenze) oggi sarebbero addirittura a due punti dal quarto posto, con tutte le possibilità di giocarsi l’accesso in Champions. Questo è indice del fatto che in quelle zone di graduatoria il ritmo non è serratissimo, ma certo anche di come la Sampdoria si stia confermando outsider pericolosa, pur se non è ancora riuscita a trovare la sua definitiva continuità. Periodo difficile per l’Udinese, che è caduta alla Dacia Arena contro il Parma: l’effetto Davide Nicola si è esaurito in fretta e i friulani continuano a rischiare di essere assorbiti in zona retrocessione, per il momento salvi solo perchè il Bologna avanza a rilento. Ecco allora che nella diretta di Sampdoria Udinese vivremo una partita che tende chiaramente dalla parte dei blucerchiati, ma nella quale i bianconeri sanno di dover fare molto più di quanto fatto fino a questo momento, perchè la situazione potrebbe peggiorare di giornata in giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Udinese sarà disponibile ai soli possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare: i canali cui fare riferimento sono Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, dunque si potrà anche fare a meno di acquistare il singolo evento qualora non si sia clienti del pacchetto Calcio (ad ogni modo il codice è 419664). L’alternativa rimane come sempre quella della diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, utilizzabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE

Leggiamo le probabili formazioni di Sampdoria Udinese: con la squalifica di Gaston Ramirez si aprono le porte dell’undici titolare per Saponara, che dovrebbe agire sulla trequarti per supportare l’ex Quagliarella, dieci gare consecutive con almeno un gol e capocannoniere della Serie A (in coabitazione con Ronaldo e Duvan Zapata) e Gabbiadini, che viaggia verso un posto da strappare a Caprari. A centrocampo potrebbe tornare Linetty ma la prudenza consiglia a Marco Giampaolo di puntare ancora su Jankto (altro ex), a completare la mediana saranno il playmaker Ekdal e l’altra mezzala Praet. In difesa dovrebbe tornare Bereszynski sulla destra, poi spazio a Murru dall’altra parte con Andersen e Tonelli favoriti per proteggere Audero. Nell’Udinese d’è il ritorno di Mandragora che sarà il riferimento in mediana, con Behrami da frangiflutti e Fofana che dovrebbe fungere da interno di inserimento; Musso in porta, solita difesa a tre comandata da Troost-Ekong con Opoku e Nuytinck che agiranno ai suoi lati. Sulle corsie dovrebbe arrivare la conferma per Stryger Larsen e D’Alessandro, ma Pussetto torna dalla squalifica e si gioca un posto (con il danese che potrebbe scalare in difesa), De Paul giocherà da seconda punta e allora Okaka e Lasagna sono in ballottaggio, con il primo favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando Sampdoria Udinese, diamo uno sguardo a quello che le quote Snai prevedono: a Marassi ovviamente la squadra favorita è quella blucerchiata, con un valore pari a 1,85 la somma giocata sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Distante, ovvero con una quota di 4,25 sul segno 2, l’eventualità del successo esterno dei friulani mentre per il segno X, che identifica il pareggio, abbiamo un valore corrispondente a 3,50 volte la puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA