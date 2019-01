Diretta Sassuolo Cagliari/ Streaming video e tv: Matri e Pavoletti i due grandi ex (Serie A)

Sassuolo Cagliari sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati; si gioca alle ore 15:00 di sabato 26 gennaio ed è una delle partite valide per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Sfida interessante quella del Mapei Stadium: i neroverdi continuano a correre per un posto in Europa League e arrivano dal bel pareggio di San Siro, nel quale ovviamente hanno rischiato ma hanno anche avuto ottime occasioni per replicare il successo dell’andata. La squadra di Roberto De Zerbi gioca bene e fa risultati, ma chiaramente deve fare i conti con una concorrenza agguerrita e formata da squadre che, chi può chi meno, stanno trovando un buon passo. Il Cagliari si trova appena sotto questa lotta: ha troppa distanza dalla settima posizione per pensare di inserirsi nel discorso (anche volendo andare oltre la “logica”), ma tutto sommato potrebbe anche provare a scavalcare alcune di queste formazioni. Domenica scorsa però gli isolani non sono riusciti a battere l’Empoli alla Sardegna Arena; anzi, dopo essere passati in vantaggio hanno dovuto rimontare nel recupero ed evitare così una pesante sconfitta interna. Vedremo allora quello che succederà oggi nella diretta di Sassuolo Cagliari, intanto noi possiamo andare a leggere le probabili formazioni di questa sfida.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI

Sassuolo Cagliari rappresenta per i neroverdi il post-Boateng: il ghanese è stato incredibilmente ceduto al Barcellona, e dunque il ruolo di prima punta se lo giocano Matri (uno dei due grandi ex) e Babacar, con il secondo che appare favorito. Domenico Berardi e Djuricic completano il tridente, per il resto possiamo aspettarci la solita formazione anche se Sensi è squalificato, dunque in mediana spazio a capitan Magnanelli che agirà con Bourabia e Duncan schierati sulle mezzali. In difesa Lirola e Rogério giocano da terzini, con la coppia centrale a protezione di Consigli che sarà formata da Magnani e Gian Marco Ferrari, pronto a tornare titolare al posto di Marlon. Nel Cagliari l’ex è naturalmente Pavoletti: reduce dal settimo gol in campionato, il bomber toscano guiderà ancora l’attacco rossobluin compagnia di Joao Pedro e Birsa, che si posizioneranno alle sue spalle. A centrocampo il dubbio riguarda il ruolo di playmaker con Bradaric che può tornare al posto di Cigarini; Ionita e Barella vanno verso la conferma come interni, in difesa rientra Ceppitelli che punta a prendere il posto di Pisacane con Romagna che dovrebbe giocare, i laterali invece saranno Srna e Padoin e da questo punto di vista ci saranno poche sorprese. In porta, ça va san dire, ecco Cragno.

QUOTE E PRONOSTICO

Sassuolo Cagliari è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, il cui pronostico dà ragione ai padroni di casa: vale infatti 2,10 volte la puntata il segno 1, che identifica il successo dei neroverdi, mentre andiamo ad un valore di 3,75 sul segno 2 che dovrete giocare per la vittoria degli isolani. L’eventualità del pareggio viene come sempre regolata dal segno X e, in questo caso, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.



