Diretta Sudtirol Virtus Verona/ Streaming video e tv: altoatesini favoriti nel pronostico (Serie C)

Sudtirol Virtus Verona, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu, si gioca oggi pomeriggio alle ore 14.30 presso lo stadio Druso di Bolzano. La Serie C prosegue a ritmi altissimi e, dopo il turno infrasettimanale, è già la volta della ventitreesima giornata del girone B, che ci propone anche questo Sudtirol Virtus Verona che potremmo descrivere come derby dell’Adige. Va comunque detto che la situazione in classifica delle due squadre è molto diversa e dunque ben differenti sono anche i traguardi che si pongono gli uomini di Paolo Zanetti e quelli di Luigi Fresco. Il Sudtirol, reduce da una netta vittoria sul campo del Fano, è salito al sesto posto in piena zona playoff, anche se in questo equilibratissimo girone B è vietato fare calcoli e conta solo fare più punti possibile per rafforzare questa posizione. La Virtus Verona invece nell’infrasettimanale ha perso contro la capolista Pordenone: un passo falso comprensibile, ma con soli 19 punti la classifica è brutta per la terza squadra di Verona, un bel risultato a Bolzano dunque farebbe molto comodo, anche per rafforzare il morale dei veronesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Sudtirol Virtus Verona l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VIRTUS VERONA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Sudtirol Virtus Verona. I padroni di casa di Paolo Zanetti dovrebbero proporre il 3-5-2 con la difesa a tre formata da Ierardi, Casale e Vinetot davanti al portiere Offredi; ben folta sarà invece la mediana a cinque del Sudtirol, dove ci attendiamo Tait, Morosini, De Rose, Fink e Fabbri da destra a sinistra; infine De Cenco e Turchetta sono i possibili titolari nell’attacco del Sudtirol. Per quanto riguarda invece gli ospiti, proponiamo la Virtus Verona di mister Fresco con il modulo 3-4-1-2 con Chironi fra i pali, protetto da una retroguardia a tre formata da Trainotti, Sirignano e Rossi; nel quartetto di centrocampo ipotizziamo come titolari da destra a sinistra Danieli, Onescu, Giorico e Manfrin; infine, andando verso l’attacco, ecco Grbac che dovrebbe agire da trequartista alle spalle del tandem d’attacco con Nolè e Danti.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Sudtirol Virtus Verona, secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, non lascia dubbi ed indica gli altoatesini come nettamente favoriti per il successo. Dunque una vittoria casalinga del Sudtirol (naturalmente segno 1) verrebbe quotata appena a 1,52. Si sale poi già di parecchio, cioè fino a quota 3,70 in caso di pareggio e dunque di segno X. Infine, un colpaccio esterno da parte della Virtus Verona ripagherebbe ben 6,50 volte la posta in palio in chi avrà scommesso sul segno 2, credendo nelle possibilità dei veneti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA