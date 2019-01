Diretta Ternana Vis Pesaro/ Streaming video e tv: sfida tra due squadre a pari punti (Serie C)

Ternana Vis Pesaro, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi, è in programma presso lo stadio Libero Liberati di Terni alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 26 gennaio 2019, per la ventitreesima giornata di Serie C, nel girone B. L’appuntamento si annuncia stuzzicante, dal momento che Ternana e Vis Pesaro ci arrivano a pari merito in classifica con 30 punti ciascuna, anche se va naturalmente ricordato che la Ternana ha ben due partite ancora da recuperare e questo potrebbe fare la differenza in un girone nel quale la classifica è ancora molto corta, con l’eccezione della capolista Pordenone. Dunque possiamo parlare di una Vis Pesaro ai margini della zona playoff dopo il pareggio contro la Sambenedettese nel turno infrasettimanale, mentre la Ternana è virtualmente più in alto ma pure per i rossoverdi si fa sempre più complicato il sogno del primo posto, a maggior ragione dopo la sconfitta subita sul campo della FeralpiSalò martedì. La posta in palio oggi pomeriggio è comunque importante, perché tre punti in più o in meno possono fare la differenza nell’ammucchiata in zona playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Ternana Vis Pesaro l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA VIS PESARO

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per Ternana Vis Pesaro. I padroni di casa di mister Alessandro Calori dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: davanti all’estremo difensore Iannarilli la retroguardia a quattro con Defendi a destra, Diakité e Bergamelli centrali e Lopez a sinistra; a centrocampo ipotizziamo titolari Frediani, Paghera e Pobega, mentre il tridente d’attacco dovrebbe prevedere dal primo minuto Bifulco, Vantaggiato e Marilungo. Quanto alla Vis Pesaro, i marchigiani dovrebbero proporre il modulo 3-4-1-2: per mister Leonardo Colucci in porta Tomei; difesa a tre che dovrebbe vedere titolari Pastor, Briganti e Gennari; a centrocampo invece i possibili titolari della Vis sono da destra a sinistra Petrucci, Paoli, Botta e Rizzato; infine il reparto offensivo, con Tessiore trequartista alle spalle dei due attaccanti, presumibilmente Guidone e Diop.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Ternana Vis Pesaro, utilizzando le quote fornite dall’agenzia di scommesse Eurobet. La Ternana padrona di casa è considerata favorita e di conseguenza il segno 1 è proposto a quota 2,05. Si sale poi fino alla quota di 3,25 in caso di pareggio, indicato naturalmente dal segno X. Infine, una vittoria esterna per la Vis Pesaro (segno 2), che non è comunque considerata così improbabile e varrebbe infatti 3,50 volte la posta in palio per chi avrà scommesso su un successo marchigiano.



