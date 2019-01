Probabili formazioni/ Atalanta Roma: diretta tv e orario. Gasperini conferma Mancini e Zapata (Serie A)

Si accenderà solo domani, domenica 27 gennaio alle ore 15.00 presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo l’attesa partita di Serie A tra Atalanta e Roma e gli appassionati sono ovviamente impazienti di conoscer quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. La sfida è di primissimo livello e sia Gasperini che Di Francesco chiaramente metteranno nella lista dei titolari delle probabili formazioni di Atalanta Roma solo gli uomini più in forma. Ecco quindi che se la Dea ha l’infermeria praticamente vuota, qualche problema in più potrebbe arrivare per il tecnico di Trigoria che pure nei giorni scorsi ha perso anche Cengiz Under, per lesione al retto femorale. Ma andiamo a vedere ora quali porsero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Atlanta Roma, match atteso solo domani.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida Atalanta Roma sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali della piattaforma satellitare, per la precisione su Sky Sport Serie A (canale numero 202) e anche sul canale 251; questo significa naturalmente che gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video, tramite il servizio garantito dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE MOSSE DI GASPERINI

In vista della 21^ giornata di Serie A Gasperini, per le probabili formazioni di Atalanta Roma di certo non farà a meno del solito 3-4-2-1 dove ovviamente non mancheranno Zapata e Mancini protagonisti assoluti del match conto il Frosinone di pochi giorni fa. Ecco quindi che il difensore sarà in campo dal primo minuto assieme a Toloi e Palomino, di fronte ovviamente a Berisha. Zapata invece sarà prima punta in attacco, e sfrutterà il supporto sull’esterno di Ilicic e del Papu Gomez. Poche le novità anche nella mediana a 4 confermata: qui saranno in campo dal primo minuto Hateboer, Pasailic, De Roon e Castagne: qui però dovremo fare attenzione a Gosens e Pessina, che cercano spazio dalla panchina.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Sarà invece il solito 4-2-3-1 il modulo di partenza della Roma di Di Francesco, che in difesa avrebbe recuperare l’influenzato Florenzi. Di fronte a Olsen poi il reparto difensivo dovrebbe venir completato da Fazio e Manolas al centro, mentre sulla sinistra non mancherà il solito Kolarov, ormai punto fermo del reparto come dello spogliatoio. Per la mediana spazio a Cristane e al rientrante Nzonzi, benché quest’ultimo potrebbe subire la concorrenza di Pellegrini, sempre pronto dalla panchina. Punto fermo sulla trequarti è il solito Zaniolo, che al suo fianco dovrebbe ritrovare dal primo minuto Kluivert e El Shaarawy: toccherà a Dzeko fare da prima punta, pur con Schick in panchina.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): 1 Berisha; 2 Toloi, 6 Palomino, 23 Mancini; 33 Hateboer, 88 Pasalic, 15 De Roon, 21 Castagne; 72 Ilicic, 10 Gomez; 91 Zapata All. Gasperini

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manoals; 11 Kolarov; 42 Nzonzi, 4 Cristante; 34 Kluivert, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko All. Di Francesco.



