Probabili formazioni/ Milan Napoli: quote, per Ancelotti ancora molti dubbi (Serie A)

Milan Napoli si gioca alle ore 20.30, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita all’anticipo di lusso della ventunesima giornata di Serie A. Partita naturalmente attesissima e di conseguenza c’è grande curiosità anche circa le probabili formazioni che Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti dovrebbero proporre per questo Milan Napoli, con tanti rientri importanti fra i partenopei e la prima apparizione in rossonero di Piatek. Andiamo allora a vedere subito quali sono le ultime notizie a proposito delle probabili formazioni di Milan Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico per Milan Napoli, che sorride agli ospiti partenopei dal momento che il segno 2 è quotato a 2,00. Si sale invece a 3,50 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X, mentre sarà molto simile la quota in caso di successo del Milan, dal momento che il segno 1 varrebbe 3,70 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Milan Napoli in primo piano naturalmente dobbiamo mettere Piatek, tuttavia l’attaccante polacco questa sera dovrebbe cominciare dalla panchina, lasciando ancora spazio a un tridente con Cutrone centravanti di riferimento fra i due esterni, Suso a destra e Calhanoglu a sinistra. D’altronde Gennaro Gattuso sembra avere le idee chiare in tutti i reparti: ad esempio a centrocampo Paquetà è subito diventato titolare e anche stasera affiancherà Kessie e Bakayoko nella mediana rossonera a tre. Infine, dovrebbe essere tutto chiaro anche nella difesa a quattro del Milan, con Musacchio e Romagnoli a formare la coppia centrale davanti a Donnarumma, mentre Calabria sarà il terzino destro e Rodriguez agirà sulla corsia mancina.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Più stuzzicante l’analisi della probabile formazione del Napoli, dove si segnalano diversi dubbi per il grande ex Carlo Ancelotti. In difesa ad esempio ci sono Ghoulam e Mario Rui a contendersi il posto da terzino sinistro per completare il reparto con Hysaj a destra e naturalmente Albiol e Koulibaly davanti a Meret. A centrocampo non è stato convocato Allan, protagonista in questi giorni delle trattative di calciomercato: le certezze sono Callejon come esterno destro e Fabian Ruiz nella coppia mediana, ci sono poi Diawara, Zielinski e Hamsik in corsa per le altre due maglie, con il capitano che però sembra essere maggiormente a rischio panchina, con l’ex Bologna dunque favorito per affiancare lo spagnolo e Zielinski come esterno sinistro. Infine in attacco la notizia è che in questo momento l’intoccabile sembra essere Milik, dunque il rientrante Insigne si giocherà con Mertens l’altro posto da titolare per completare il 4-4-2 azzurro.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Conti, Abate, Strinic, Laxalt, Mauri, Montolivo, Bertolacci, Castillejo, Borini, Piatek.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonaventura, Reina, Zapata, Caldara, Biglia.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, F. Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hamsik, Rog, Verdi, Ounas, Mertens.

Squalificati: nessuno.

Indisponibile: Chiriches.



