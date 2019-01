Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (21^ giornata)

Il primo campionato italiano scende di nuovo in campo per questo fine settimana ed è quindi arrivato il momento di esaminare le probabili formazioni di Serie A che ammireremo in questa 21^ giornata. Prima però di controllare da vicino le mosse degli allenatori vediamo che cosa ci propone il calendario ufficiale. Si partirà alla grande già questo sabato con il primo anticipo alle ore 15.00 tra Sassuolo e Cagliari: alle ore 18.00 è previsto l’incontro tra Sampdoria e Udinese, mentre l’ultimo anticipo sarà la sfida tra Milan e Napoli, previsto alle ore 20.30. Molto ricco ovviamente anche il programma della domenica, dove a dare il via sarà il lunch match tra Chievo e Fiorentina. Alle ore 15.00 poi sarà la volta di Atalanta-Roma, Bologna-Frosinone e Parma-Spal. Occhi puntati poi all’Olimpico alle ore 18.00 per il match tra Torino e Inter, mentre il turno si chiude solo con la sfida tra Lazio e Juventus, attesa alle ore 20.30. Andiamo quindi a vedere da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI

Salutato Boateng, il tridente offensivo dei neroverdi, già composto da Bernardi e Djuricic dovrebbe venir completata da Babacar: a rispondere alle incursioni degli emiliani ecco una difesa a 4 dei sardi, con Srna, Pisacane, Ceppitelli e Padoin.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE

Per le probabili formazioni di Serie A, Giampaolo non si discosterà dal solito 4-3-1-2: qui in attacco vedremo Quagliarella e Caprari, sostenuti sulla trequarti da Saponara (visto che Ramirez è squalificato). Attacco a due dei friulani con Okaka e De Paul.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

In vista del big match con gli azzurri, Gattuso dovrà lasciare anche Zapata in infermeria: spazio quindi a Musacchio per far coppia al centro con Romagnoli in difesa. Per il club campano in difesa rientra Koulibaly: con lui il reparto di Ancelotti vedrà Malcoit, Albiol e Ghuolam.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO FIORENTINA

I clivensi scommetteranno sul 4-3-1-2 dove non ci saranno Kiyine e Bani, fermati dal giudice sportivo. Assenti di peso anche per Pioli che perde nella 21^ giornata Biraghi e Fernandes, sempre per decisione del giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

Di Francesco sarà costretto a rinunciare all’infortunato Under in questo turno: ecco che troveremo Kluivert a far coppia con El Shaarawy sull’esterno, a supporto di Dzeko prima punta. Modulo 2-1 per l’attacco della Dea con i titolari Papu Gomez, Ilicic e Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FROINONE

Inzaghi dovrebbe centrare il tridente offensivo con Sansone, Santander e Palacio: sarà invece modulo due punte per i canarini con Campbell e Ciano.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPAL

Per i ducali rimane confermata la maglia da titolare di Gervinho: l’attacco si completerà con Pellissier e uno tra Biabiany e Siligardi. Sempre 3-5-2 per la Spal, con Antenucci e Petagna titolari in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

Nella 21^ giornata di Serie A torna a disposizione di Mazzarri Izzo: con lui in campo nella difesa troveremo anche N’Kouloul e Djidji. Non ci sono novità in difesa per i nerazzurri rispetto all’ultimo turno: ecco titolari D’Ambrosio, Skriniar, De Vrj e Asamoah.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

Solito 3-5-2 per Inzaghi, che però perde la colonna Acerbi in difesa. Al suo posto vedremo Wallace con Radu e Bastos: difesa a 4 confermata per la Vecchia Signora con i soliti Alex Sandro, Chiellini, Bonucci e Cancelo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA