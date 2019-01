Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori (21^ giornata)

Il campionato cadetto torna protagonista, già in questo fine settimana del 26 e 27 gennaio ed è quindi giunto il momento di considerare da vicino anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, studiate appositamente per questa 21^ giornata. Prima però di vedere nel dettaglio le scelte e gli assenti annunciati per questo turno del girone di ritorno, vediamo che cosa ci propone il calendario ufficiale, detto che già ieri si è consumato l’anticipo tra Foggia e Crotone. Ecco quindi che già per la giornata di sabato il programma è fitto: saranno tre le partite che si accenderanno alle ore 15.00 e quindi Ascoli-Perugia, Cittadella-Carpi e Cremonese-Palermo, mentre alle ore 18.00 avrà luogo il match tra Salernitana e Lecce. Altrettanto importanti gli incontri previsti per domenica, visto che alle ore 15.00 si udirà il fischio d’inizio di Livorno-Pescara e Venezia-Padova. A chiusura della 21^ giornata ecco poi la sfida attesa per le ore 18.00 tra Brescia e Spezia, mentre per lunedì sarà atteso il posticipo tra Verona e Cosenza. Andiamo quindi ora a vedere quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per la probabili formazioni della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PERUGIA

Nella 21^ giornata gli umbri dovrebbero scommettere ancora sul duo composto dal volto nuovo Sadiq e Vido, supportato sulla tre quarti da Verre. Risponderanno i bianconeri con l’attacco a due punte formato da Rossetti e Beretta, mentre toccherà a Ninkovic agire alle loro spalle.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CARPI

Panico e Finotto sopporteranno ancora una volta il peso dell’attacco granata, con l’aiuto del trequartista Siega: i falconi proveranno a rispondere alle incursioni avversarie con una difesa a 4 dove spiccano al centro Poli e Pachonik.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PALERMO

Per le probabili formazioni di Serie B di questo turno, i grigiorossi punteranno su una mediana a 4 con Soddimo, Emmers, Arini e Castrovilli. I rosanero invece punteranno ancora su Jajalo, in gol contro la Salernitana pochi giorni fa: con lui a centrocampo ci sarà spazio per Haas e Chochev.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LECCE

Difesa a tre per la compagine padrona di casa all’Arechi: dal primo minuto in campo ci saranno quindi Mantovani, Petriccione e Gigliotti: sarà invece reparto a 4 per il Lecce, dove di fronte al numero 1 Vigorito rivedremo Fiammozzi, Lucioni, Bovo e Calderoni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PESCARA

I toscani non rinunceranno al 3-4-1-2 come modulo di base dove Raicevic e Giannetti agiranno in attacco. Sarà invece solito schieramento a tre offensivo dei delfini, con i confermatissimi Marras, Mancuso e Antonucci.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PADOVA

I lagunari di Zenga dovrebbero ancora puntare molto suo duo offensivo composto da Vrioni e Di Mariano, ovviamente supportato da Pinato, atteso titolare sulla trequarti. Per i biancoscudati il modulo di riferimento sarà il 3-5-2- dove Bonzzoli e Mbakogu saranno protagonisti come terminali offensivi.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPEZIA

Le rondinelle ovviamente nella 21^ giornata di campionato non rinunceranno a Torregrossa e Donnarumma, in gol anche nella giornata precedente: per difendersi dagli attacchi dei due bomber i liguri si affideranno a una difesa a 4 con De Col, Terzi, Capradossi e Augello attesi dal primo minuto di fronte a Lamanna.



