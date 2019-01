Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (21^ giornata)

Il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori ed è quindi guano il momento di considerare i pronostici di Serie A, stilati dalla nostra redazione alla vigilia della 21^ giornata, nel girone di ritorno. Prima però di esaminare quote, scommesse e pronostici di Serie A vediamo che cosa ci riserva il programma ufficiale, che si annuncia ben ricco già a partire da sabato 25 gennaio. Ecco quindi che tra gli anticipi spicca il match tra Sassuolo e Cagliari atteso alle ore 15.00, dove i neroverdi cercheranno di sbloccarsi dopo il pareggio con l’Inter. Sempre per sabato ricordiamo poi il match tra Sampdoria e Udinese previsto per le ore 18.00 e l’incontro più atteso del turno ovvero la sfida Milan-Napoli, con fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Molto ricco il programma domenicale che si aprirà con il lunch match tra Chievo e Fiorentina, atteso al Bentegodi alle ore 12.30. Alle ore 15.00 sarà invece la volta di Atalanta-Roma, Bologna-Frosinone e Parma-Spal: alle ore 18.00 invece avrà luogo la partita tra Torino e Inter. A chiudere la prima del posticipo tra Empoli e Genoa, la sfida tra Lazio e Juventus, con la Vecchia Signora sempre capolista dopo la 20^ giornata. Andiamo quindi a vedere che cosa ci riservano i pronostici di Serie A, fissati per la 21^ giornata di campionato.

PRONOSTICO SASSUOLO CAGLIARI

La sfida si annuncia non semplice, visto che sia i neroverdi che i rossoblu approdano al turno di campionato con qualche risultato negativo di troppo alle spalle. I padroni di casa però alla fine potrebbero anche spuntarla.

PRONOSTICO SAMPDORIA UDINESE

Contro i bianconeri non sarà una partita semplice, ma di certo Giampaolo ha qualche arma in piazza ripeto alla squadra friulana: una di queste si chiama Quagliarella, capocannoniere della Serie A.

PRONOSTICO MILAN NAPOLI

I rossoneri di certo hanno mostrato di cavarsela anche in acque poco sicure come nel turno precedente, ma di certo è il club di Ancelotti il favorito alla vittoria. Il club campano infatti riabbraccia anche tre elementi fondamentali del schieramento come Koulibaly, Insigne e Allan, dopo la squalifica.

PRONOSTICO CHIEVO FIORENTINA

Contro il fanalino di coda i viola non dovrebbero mancare il successo, benché sempre la squadra gigliata sia di ritorno da tre turni senza mettere a segno una vittoria.

PRONOSTICO ATALANTA ROMA

La Dea ha mostrato un eccellente stato di forma generale come nei singoli (menzione speciale per il capocannoniere di Serie A Zapata): la Roma però rimane un avversario ostico e di certo vi sarà solo lo spettacolo a Bergamo.

PRONOSTICO BOLOGNA FROSINONE

Sfida salvezza al Dall’Ara, dove entrambi i club approdano avendo alle spalle parecchi risultati negativi a cui porre rimedio. Sia felsinei che canarini sono quindi già che motivati a cercare la vittoria: l’esito della sfida però rimane dubbio.

PRONOSTICO PARMA SPAL

I ducali hanno dimostrato un certo stato di forma negli ultimi incontri e lo dimostra anche la nona posizione in classifica: tale elemento però potrebbe non bastare per assegnare con sicurezza il favore del pronostico. La Spal potrebbe infatti tornare a sorprenderci.

PRONOSTICO TORINO INTER

La squadra di Mazzarri ha dimostrato una certa solidità nella prima parte di stagione a dispetto di quanto dicano gli ultimi turni: la sfida con l’Inter però si annuncia come un impegno davvero ben ostico, benché i nerazzurri non siano al top della concentrazione.

PRONOSTICO LAZIO JUVENTUS

Dopo pure il KO contro il Napoli, difficilmente la Lazio di Inzaghi troverà l’impresa contro la Juventus. Benché certo la squadra biancoceleste sia un avversario tosto, pare che nulla possa fermare i bianconeri, anche quando Cr7 non è al top (come visto contro i clivensi)



© RIPRODUZIONE RISERVATA