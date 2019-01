Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite: derby veneto Venezia Padova (21^ giornata)

Si accendono i riflettori sul secondo campionato italiano e come al solito non possono mancare anche i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione. Prima però di esaminare da vicino quote, scommesse e pronostici di Serie B vediamo che cosa ci propone il programma per la 21^ giornata della cadetteria, ricordando che già ieri si è svolto l’anticipo tra Foggia e Crotone. Ecco quindi che per sabato saranno tre gli incontri ad avere luogo alle ore 15.00 e quindi Ascoli-Perugia, Cittadella-Carpi e Cremonese-Palermo, mentre alle ore 18.00 si udirà il fischio d’inizio di Salernitana-Lecce. Sempre importante anche il calendario previsto per domenica dove saranno due le sfide che avranno luogo alle ore 15.00 e quindi Livorno-Pescara e Venezia-Padova. A chiudere ecco poi il primo posticipo ovvero la sfida tra Brescia e Spezia, attesa alle ore 18.00 al Rigamonti. Andiamo quindi a vedere che cosa ci possono dire i pronostici di Serie B, fissati dalla nostra redazione in vista della 21^ giornata.

PRONOSTICO ASCOLI PERUGIA

Di ritorno da due KO di fila di cui l’ultimo rimediato contro il Brescia pochi giorni fa, il club umbro di certo non pare favoritismo nello scontro diretto con i bianconeri, che invece paiono in netta risalita.

PRONOSTICO CITTADELLA CARPI

Benchè pure i granata non vantino un grande stato di forma va detto che i falconi in questo turno dovranno fare molta fatica per raggiungere la vittoria: il Cittadella inoltre beneficerà del fattore campo

PRONOSTICO CREMONESE PALERMO

I rosanero sono certo i capolista della Serie B ma ora paiono meno imbattibili dopo il KO registrato contro la Salernitana nel turno precedente: i grigiorossi in ogni caso non sono i favoriti numero 1 al successo.

PRONOSTICO SALERNTANA LECCE

Sfida aperta all’Arechi: i padroni casa hanno macinato successi di peso, ma pure i giallorosso arrivano da alcuni risultati utili che potrebbero rilanciarli verso la vetta della classifica. Staremo a vedere.

PRONOSTICO LIVORNO PESCARA

I toscani stanno mettendo di fila diversi risultato utili, ma nel match casalingo contro i delfini, il pronostico è tutto per gli ospiti, che vorranno rilanciarsi dopo il pari con la Cremonese.

PRONOSTICO VENEZIA PADOVA

I patavini provano a rialzare la testa dal fondo della graduatoria e un nuovo successo potrebbe di novo allietare la panchina biancoscudata: i lagunari infatti non registrano un gran stato di forma e al Penzo raramente hanno brillato.

PRONOSTICO BRESCIA SPEZIA

La leonessa è pronta a lanciare la zampata decisiva alla vetta della classifica: lo Spezia, pur fermo alla ottava posizione non pare impensierire le rondinelle ella 21^ giornata.



