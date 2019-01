Pronostico finale Australian Open, Djokovic vs Nadal/ Bertolucci: “Che sfida!” (Esclusiva)

Difficile fare un pronostico sulla finale degli Australian Open. Una finale veramente speciale, l’incontro tra Novak Djokovic e Rafa Nadal questa domenica sul cemento di Melbourne. Nel primo torneo importante della stagione i due campioni hanno dimostrato che sono ancora loro i più forti. Il numero uno contro il numero due del mondo per uno spareggio ancora più significativo su chi sia in questo momento il migliore. Con Roger Federer e Andy Murray hanno fatto la storia del tennis in questi anni e ancora adesso riescono a arrivare fino in fondo agli Australian Open. La generazione dei fenomeni potremmo dire che vedrà il tennista serbo e quello spagnolo affrontarsi in questa bellissima sfida Per presentarla abbiamo sentito Paolo Bertolucci. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Come vede questa finale degli Australian Open?

Si sfideranno il numero uno e il numero due del mondo, più di questo cosa possiamo pretendere…

Giocatori che hanno passato tutti e due dei momenti difficili e poi sono risaliti alla grande…

E’ così sia Djokovic che Nadal hanno passato dei momenti difficile nella loro carriera ma poi sono risaliti alla grande. E ora eccoli qui a sfidarsi nella finale degli Australian Open.

Sarà una partita spettacolare?

Questa poi sarà il match stesso a dircelo, sicuramente non assisteremo a un incontro di tale valore tecnico come alcuni anni fa. Sarà molto intenso però, molto emozionante, come ci si aspetta da questa finale.

Quale saranno la forza e i punti deboli di Djokovic?

Il servizio potrebbe essere un punto di forza, visto che il giocatore serbo è molto migliorato in questo colpo. Poi Djokovic è veramente un fenomeno e non ha niente da invidiare in ogni gesto tecnico che fa.

E quali saranno la forza e i punti deboli di Nadal?

Anche Nadal è molto forte nel servizio, anche lui è un fenomeno, ogni suo colpo è veramente di grande portata tecnica.

Come si svilupperà la partita?

Vedremo, certamente potrà essere un Nadal molto più aggressivo. Poi vedremo come si svilupperà quess’incontro che potrebbe essere anche molto tirato, molto bello con due campioni di tale portata.

Crede che questa finale possa finire al quinto set?

Dipenderà da tante cose, potrebbe finire al quinto set, come Djokovic o Nadal potrebbero prendere il sopravvento durante il match.

Quale sarà il vincitore degli Australian Open?

No non posso dirlo, non è facile sapere chi possa vincere gli Australian Open.

Next gen rimandata: “i vecchi” dominano ancora?

Vuol dire che in questi anni abbiamo avuto quattro fenomeni se consideriamo anche Federer e Murray. Vuol dire che abbiamo avuto la fortuna di assistere a un grande periodo della storia del tennis. Non possiamo lamentarci.

A proposito di Federer pensa che possa tornare di nuovo ai vertici della classifica mondiale?

Difficile ha 37 anni, gli anni cominciano a pesare anche per lui. E’ stato un fuoriclasse del tennis. L’età però c’è anche per Federer, è una cosa normale tutto questo anche per un grande campione che ha dato tanto a questo sport…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA