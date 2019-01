Pronostico Milan Napoli/ Bruscolotti: “Sarà una bella partita, ma…” (Esclusiva)

Il pronostico di Milan Napoli pende nettamente a favore degli azzurri. Le due squadre si affronteranno stasera alle 20,30 allo stadio “San Siro”. La squadra di Gattuso viene dal successo col Genoa per 2-0, il Napoli da quello sulla Lazio per 2-1. 34 i punti dei rossoneri, 47 quelli degli azzurri, si attende un grande match tra la seconda e la quarta del campionato, una partita che speriamo possa offrire grande spettacolo. Per presentarla abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà?

Una partita aperta a tante soluzioni di gioco, molto interessante, molto bella sulla carta.

Milan in ripresa, che incontro si aspetta dalla squadra di Gattuso?

Credo che il Milan non giochi in difesa, ma si riproponga con un’azione di gioco d’attacco. Il Napoli del resto utilizzerà diverse soluzioni tattiche.

Rossoneri meglio senza Higuain…

Visto come sta giocando Higuain è meglio che sia un Milan senza Higuain in questo match di campionato…

Paquetà confermato a centrocampo?

Paqueta sta giocando bene e dovrebbe essere quindi utilizzato contro la formazione di Ancelotti.

Milik o Mertens al centro dell’attacco azzurro?

Queste sono poi decisioni dello stesso tecnico azzurro che di volta in volta sceglie lo schieramento con cui andare in campo…

Qualche mossa a sorpresa di Ancelotti?

Potrebbe essere visto che le utilizza in ogni partita, riesce sempre a variare l’undici del Napoli in ogni incontro.

Dove si deciderà questa sfida?

Potrebbero essere anche gli episodi a determinare Milan – Napoli, a decidere l’esito dell’incontro.

Milan–Napoli in tre giorni due volte, campionato poi la Coppa Italia, potrebbe condizionare questa classica…

Potrebbe essere è normale, giocare nell’arco di pochi giorni due volte può essere molto importante per le due squadre.

Secondo lei Ancelotti sta costruendo un Napoli da scudetto…

Dipenderà anche dal calciomercato, dalle uscite che potrebbero esserci. Dipenderà dai possibili prossimi acquisti del Napoli. In ogni caso il Napoli con Ancelotti sta dimostrando di essere la seconda forza del campionato. In futuro speriamo che lo scudetto possa arrivare continuando così!

Il suo pronostico su quest’incontro.

Credo che possa essere una bella partita giocata in ottimo modo tra due formazioni di livello come Milan e Napoli.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA