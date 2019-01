Rally di Montecarlo 2019/ Wrc, streaming video e diretta Dazn: orario e percorso (26 gennaio 2019)

Dopo le emozioni vissute ieri nella giornata di venerdi, ecco che il grande spettacolo su 4 ruote torna protagonista per le strade del Principato di Monaco: anche oggi infatti i riflettori si accenderanno del Rally di Montecarlo 2019, primo appuntamento del mondiale Wrc. La prima giornata di gara effettiva non ha certo deluso le alte aspettative degli appassionati e siamo certi che lo spettacolo non mancherà neppure in questo sabato 26 gennaio 2019: il tracciato previsto sarà infatti molto impegnativo e tutti i protagonisti del primo campionato come delle categorie minori vorranno mettersi in mostra nel primo banco di prova, oltre che in uno dei più storici e entusiasmanti eventi di questo sport.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI MONTECARLO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Montecarlo 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà due finestre in diretta, alle ore 9.00 e poi alle 13.00. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Principato di Monaco.

RALLY DI MONTECARLO 019: LE PROVE DI OGGI

In attesa di vivere un’altra intensa giornata per il Rally di Montecarlo 2019 andiamo a curiosare nel programma per scoprire quali sono le prove speciali previste oggi. Ecco quindi che il calendario ufficiale ne prevede ben 4: si partirà quindi di mattina presto alle ore 8.48 per la SS9 Agneres en Devoluy-Corps, lunga 29.82 km. A seguire ecco poi per tutti i concorrenti in gara la SS 10 St Leger Les Melezes-La Batie Neuve lunga invece 16.87 km: nel pomeriggio alle ore 12.47 stati due special stage verrano quindi ripetute. Un tracciato classico quindi che parte da Gap e che porterà poi i protagonisti sempre nel territorio del principato, non senza però aver entusiasmato le folle presenti.



