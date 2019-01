Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

Ecco che il primo campionato italiano torna protagonista e lo fa già oggi sabato 26 gennaio 2018 quando saranno attesi i primi risultati di Serie A di questa intensissima 21^ giornata. Già in vista dei prossimi quarti di finale della Coppa Italia, i grandi protagonisti del calcio italiano sono tornati in campo, con il dichiarato obiettivo ovviamente di mettere in saccoccia successi e punti pesanti per la Classifica di Serie A, che di certo porterà un nuovo volto già stasera con l’arrivo dei primi risultati. Gli appuntamenti previsti per oggi poi sono particolarmente importanti benché siano solo tre gli anticipi. Ecco quindi che tra i primi risultati di Serie A che ci arriveranno troviamo quello atteso al Mapei Stadium, per il match tra Sassuolo e Cagliari, previsto alle ore 15.00. Il secondo anticipo della 21^ giornata sarà quindi la sfida tra Sampdoria e Udinese, attesa alle ore 18.00: il turno si chiuderà oggi poi con il big match tra Milan e Napoli, previsto a San Siro per le ore 20.30.

RISULTATI SERIE A: E’ CORSA ALLA CAPOLISTA

In attesa di scoprire come i risultati di Serie A attesi oggi modificheranno le carte in tavola, vediamo come si configura la classifica del primo campionato italiano, alla vigilia quindi della 21^ giornata. Ecco quindi che con pure il successo rimediato con il Chievo nel posticipo del precedente turno, è sempre la Juventus la capolista: la Vecchia Signora ora vanta ben 56 punti e soprattutto ancora un vantaggio di 9 lunghezze sul Napoli, oggi in campo contro il Milan. Proprio i rossoneri, di ritorno dalla vittoria contro il Genoa, hanno ritrovato la quarta posizione in classifica con 34 punti: prima dei rossoneri di Gattuso però completa il podio l’Inter che pure ha subito una piccola battuta d’arresto con il pareggio recuperato sul Sassuolo per 0-0 che lo ha portato a registrare 40 punti in graduatoria. Ripercorrendo la classifica vediamo che alle spalle del club del Diavolo è lotta per un posto in Europa. Ferma alla quinta posizione troviamo la Roma con 33 punti e uno solo in più della Lazio e due sull’Atalanta: chiudono la top ten quindi Sampdoria, Parma e Fiorentina, rispettivamente fermi a quota 30, 28 e 27 punti. Molto vicini anche i club da metà classifica con il Torino undicesimo e a quota 27 punti e uno in più sul Sassuolo A seguire ecco il Cagliari oggi in campo fermo a 21 punti, con uno di vantaggio su Genoa: a seguire ecco poi Udinese, Spal e Empoli prima della zona rossa. In piena zona retrocessione quindi ora troviamo il Bologna con 14 punti, oltre che il Frosinone, il Chievo, fanalino di coda con appena 8 punti a bilancio.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Sassuolo-Udinese

Ore 18.00 Sampdoria-Udinese

Ore 20,30 Milan-Napoli

CLASSIFICA

Juventus 56

Napoli 47

Inter 40

Milan 34

Roma 33

Lazio 32

Atalanta 31

Sampdoria 30

Parma 28

Fiorentina, Torino 27

Sassuolo 26

Cagliari 21

Genoa 20

Udinese, Spal 18

Empoli 17

Bologna 14

Frosinone 10

Chievo 8



