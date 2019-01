Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

Il secondo campionato italiano torna protagonista e gli appassionati sono giustamente impazienti di conoscere come i risultati di Serie B che arriveranno oggi, sabato 25 gennaio, modificheranno le carte nella classifica. Dopo l’anticipo che ha interessato i piani bassi tra Foggia e Crotone (0-2), infatti saranno le big della cadetteria le protagoniste: vediamo quindi quali sono i match in programma per oggi e validi per la 21^ giornata del campionato cadetto. Ecco che ad aprire il programma dei risultati di Serie B saranno le tre sfide attese per le ore 15.00 e quindi Ascoli-Perugia, Cittadella-Carpi e Cremonese-Palermo, i cui risultati di certo modificheranno non poco le carte in tavola. A chiudere il programma poi ci sarà anche la sfida tra Salernitana e Lecce, fissata per le ore 18.00 all’Arechi: i granata quindi torneranno tra le mura di casa, forti della vittoria conseguita nel turno precedente contro la capolista Palermo.

RISULTATI SERIE B: IL PALERMO RESISTE MA..

In attesa di conoscere come i risultati di Serie B modificheranno le cose nella classifica della cadetteria, vediamo come questa si propone alla vigilia dei match di oggi. Ecco quindi che pure in questo sabato 25 gennaio è il Palermo la capolista della Serie B, con ben 37 punti. Lo stop contro la Salernitana però ha messo in una situatone di pericolo i rosanero, visto che ore registrano appena due punti di vantaggio sul Brescia, secondo a quota 35 punti. Sempre vicino e fermo alla terza piazza troviamo invece il Pescara, che ha perso la sua chance di fare un passo avanti, pareggiando contro la Cremonese appena pochi giorni fa. Proseguendo con la classifica vediamo che il Lecce rimane fermo alla quarta posizione con 31 punti, ma giallorossi vantano appena una sola lunghezza di vantaggio su Verona e Benevento, che rimangono ben indietro rispetto a quanto messo in obbiettivo a inizio della stagione. La top ten quindi si chiude con Cittadella e Spezia con 27 punti, gli stessi per anche della Salernitana: alle spalle notiamo che Perugia e Ascoli vantano rispettivamente 26 e 25 punti. Dopo l’anticipo di ieri si son ulteriormente complicate le cose al fondo della classifica: non sono pochi i club che dovranno fare molta attenzione in questo turno per non aggravare ulteriormente la situazione di crisi.

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Ascoli-Perugia

Ore 15.00 Cittadella-Carpi

Ore 15.00 Cremonese-Palermo

Ore 18.00 Salernitana-Lecce

CLASSIFICA

Palermo 37

Brescia 35

Pescara 33

Lecce 31

Verona, Benevento 30

Cittadella, Spezia, Salernitana 27

Perugia 26

Ascoli 25

Cremonese 23

Venezia 22

Cosenza 20

Carpi, Crotone 17

Foggia 16

Livorno, Padova 15





