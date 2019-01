Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite (23^ giornata, girone B)

Dopo l’intensissimo turno infrasettimanale, ecco che il terzo campionato torna protagonista e gli appassionati sono ovviamente impazienti di conoscere come i risultati di Serie C della 23^ giornata modificheranno le cose in classifica. Come ormai accade da qualche settimana, protagonista assoluto del sabato e pure di questo sabato 26 gennaio 2019 sarà il girone B: saranno quindi quindi dieci gli incontri che si accenderanno, e saranno divisi in tre differenti fasce orarie. Volendo ora controllare le partite previste oggi, ecco che i primi risultati di Serie C arriveranno per le sfide che avranno luogo alle ore 14,30 e quindi Fermana-Renate, Gubbio-Teramo, Pordenone-Rimini, Sambenedettese-Giana Erminio, Sudtirol-Virtus Verona e Ternana-Vis Pesaro. Proseguendo nel programma ordierno scopriamo che alle ore 16.30 avranno luogo poi Monza-Ravenna e Triestina-Albinoleffe. A chiusura gli ultimi due incontri per la 23^ giornata di campionato e quindi la sfida delle ore 18.30 tra Imolese e Fano e il match programmato alle ore 19.00 per esigenze televisive tra Vicenza e Feralpisalò.

RISULTATI SERIE C: PORDENONE IN FUGA

Dopo i risultati di Serie C rimediati nel precedente turno ecco che la classifica del girone B rimane dominata dal Pordenone: i ramarri infatti grazie alla vittoria registrata contro la Virtus Verona pochi giorni fa hanno messo in saccoccia ben 46 punti e hanno approfittato del pari della Triestina per portare a +10 il proprio vantaggio in testa. Secondi ma quindi ancora a 10 punti di distacco i biancorossi, che ora devono guardarsi alle spalle: con 36 punti la Triestina deve fare attenzione a Imolese e Fermana che distano appena una lunghezza. La top five della classifica del girone b è chiusa dal Ravenna con 32 punti: subito sotto a quota 31 però troviamo Vicenza, Sambenedettese, Sudtirol e Feralpisalò. Molto vicini in termini di punti anche Ternana, Vis Pesaro e Monza visto che i tre club, pur nella top ten registrando 30 punti. La seconda parte della classifica è poi inaugurata dal Gubbio fermo a quota 27 punti, mentre ne registrano 23 alla vigilia della 23^ giornata Teramo, Fano e Rimini, a cui fa compagnia il Renate con 22 punti. In piena zona rossa poi troviamo Giana Erminio, Virtus Verona e Albinoleffe, con i seriani sempre ultimi a quota 18 punti.

RISULTATI SERIE C

Ore 14.30 Fermana-Renate

Ore 14.30 Gubbio-Teramo

Ore 14.30 Pordenone-Rimini

Ore 14.30 Sambenedettese-Giana Erminio

Ore 14.30 Sudtirol-V Verona

Ore 14,30 Ternana-V Pesaro

Ore 16.30 Monza-Ravenna

Ore 16.30 Triestina-Albinoleffe

Ore 18.30 Imolese-Fano

Ore 19.00 Vicenza-Feralpisalò

CLASSIFICA

Pordenone 46

Triestina 36

Imolese, Fermana 35

Ravenna 32

Vicenza, Sambendettese, Sudtirol, Feralppordenoisalò 31

Ternana, V Pesaro, Monza 30

Gubbio 27

Teramo, Fano, Rimini 23

Renate 22

Giana Erminio, V Verona 19

Albinoleffe 18



