Australian Open 2019, finale/ Diretta Djokovic Nadal streaming video e tv, orario (tennis maschile)

Novak Djokovic-Rafa Nadal, un nuovo capitolo della saga sarà scritto oggi. Gli Australian Open 2019 infatti si completano con la finale maschile tra Djokovic e Nadal, una grande classica del tennis e forse la sfida più attesa, considerando che invece Federer ha dovuto salutare Melbourne in anticipo. Novak Djokovic e Rafa Nadal dunque scenderanno in campo alle ore 9.30 italiane di questa mattina alla Rod Laver Arena, campo centrale degli Australian Open, per contendersi il titolo del primo torneo del Grande Slam della nuova stagione. Al termine di queste due settimane a Melbourne, viene spontaneo fare una considerazione: si parla tanto dei talenti della cosiddetta Next Gen, ma i vecchi leoni sono ancora i più forti e questa finale tra Djokovic e Nadal, dopo che sia il serbo sia lo spagnolo hanno dominato le rispettive semifinali, ne è la conferma. Oggi così vedremo la partita numero 53 tra Nole e Rafa: il bilancio dei 52 precedenti è equilibratissimo e vede Djokovic in vantaggio per 27-25, a Melbourne curiosamente si erano affrontati una sola volta, ma si tratta della memorabile finale del 2012 che Djokovic vinse al quinto set dopo quasi sei ore di memorabile battaglia. Anche stavolta i due campionissimi ci regaleranno uno spettacolo di questo livello?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv di Djokovic Nadal, finale maschile degli Australian Open 2019, l’appuntamento sarà su Eurosport, il canale tematico che è disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. Per tutti coloro che invece stamattina non potessero mettersi davanti a un televisore, la diretta streaming video degli Australian Open è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2019: DJOKOVIC NADAL, I DUE FINALISTI

Novak Djokovic e Rafa Nadal naturalmente non hanno bisogno di presentazioni, possiamo andare dunque a ricordare il loro cammino in questi Australian Open 2019 che li vedrà sfidarsi nella partita decisiva per la conquista del titolo. Djokovic nel primo turno ha battuto nettamente l’americano Mitchell Krueger, poi ha superato agevolmente anche l’ostacolo rappresentato da Jo-Wilfried Tsonga (presente a Melbourne come wild-card), che avrebbe potuto essere un’insidia nel secondo turno. Ecco poi la vittoria al terzo turno contro l’emergente canadese Denis Shapovalov, che gli ha strappato un set ma è stato travolto 6-0 al quarto. Negli ottavi Djokovic ha concesso un altro set al russo Daniil Medvedev, comunque nettamente battuto alla distanza. Paradossalmente, le partite più facili sono state le ultimi due: il serbo nei quarti ha approfittato del ritiro di Kei Nishikori quando già conduceva 6-1, 4-1, in semifinale poi ha travolto senza pietà il francese Lucas Pouille con il punteggio di 6-0, 6-2, 6-2. Dall’altra parte del tabellone, Rafa Nadal ha avuto un cammino ancora migliore: lo spagnolo ha debuttato sconfiggendo nettamente nei primi tre turni altrettanti australiani, cioè nell’ordine James Duckworth, Matthew Ebden e Alex De Minaur, poi non ha avuto problemi nemmeno agli ottavi contro Tomas Berdych, che lo ha fatto soffrire solo nel terzo set. Nei quarti netta vittoria contro l’emergente americano Frances Tiafoe, superiorità netta sui giovani confermata pure in semifinale, quando Rafa ha travolto per 6-2, 6-4, 6-0 Stefanos Tsitsipas, il greco giustiziere di Roger Federer.



