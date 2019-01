Diretta Atalanta Roma/ Streaming video e tv: quote, la Dea parte favorita (Serie A)

Atalanta Roma, diretta dal signor Gianpaolo Calvarese e in programma alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio, rientra nel programma della ventunesima giornata per il campionato di Serie A 2018-2019: attendiamo un bello spettacolo all’Atleti Azzurri d’Italia, basterebbe il ricordo del pirotecnico 4-4 con cui si era chiusa la gara di andata. Certo erano altri tempi, era agosto e le due squadre attraversavano un altro periodo di forma; se vogliamo sono invariate due cose, ovvero la capacità della Dea di andare a segno (tanto da farne l’attacco migliore del campionato, con 11 gol nelle ultime due partite) e la tendenza dei giallorossi ad incassare un po’ troppo. Come esempio, la Roma sabato scorso ha battuto il Torino per 3-2, facendosi però rimontare due reti prima di trovare quella decisiva; adesso a Bergamo la squadra di Eusebio Di Francesco si gioca una bella fetta della qualificazione alla Champions League, un po’ perchè la concorrenza è spietata e un po’ perchè in caso di sconfitta sarebbe la stessa Atalanta ad operare il sorpasso. Dunque, gli orobici possono sognare il quarto posto, pur agendo sotto traccia come loro solito; non possiamo dunque che disporci nell’attesa della diretta di Atalanta Roma, e intanto provare a fare un excursus nelle probabili formazioni della partita che tra qualche ora prenderà il via.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

Per Gian Piero Gasperini, anche in Atalanta Roma l’ex Toloi e Mancini sono insostituibili in difesa: il ballottaggio riguarda allora Palomino e Djimsiti, con Andrea Masiello che gioca molto meno. Berisha sarà ovviamente il portiere, con le corsie laterali dove Hateboer spingerà a destra e Castagne può nuovamente avere la meglio su Gosens dall’altra parte, in un testa a testa serrato; in mezzo manca ancora Freuler, e dunque Gasperini punterà su un Pasalic che ha giocato benissimo a Frosinone. Al fianco del croato ci sarà chiaramente De Roon, davanti Ilicic andrà a supporto di Alejandro Gomez e dello scatenato Duvan Zapata, 13 gol nelle ultime sette partite e capocannoniere della Serie A. La Roma dovrebbe ritrovare Florenzi, smaltita l’influenza: giocherà a destra, con Kolarov dall’altra parte e la coppia centrale Manolas-Fazio che proteggerà il portiere Olsen. De Rossi ha ripreso ad allenarsi in gruppo ma dovrebbe marcare visita, dunque nuovamente Nzonzi al fianco di Cristante (altro ex) nella zona mediana a meno che non venga preferito Lorenzo Pellegrini. Ad ogni modo Zaniolo giocherà come trequartista; assente Cengiz Under, sulla destra troverà spazio Justin Kluivert con El Shaarawy assolutamente favorito sull’altra corsia, la prima punta sarà Dzeko cui il gol in campionato manca dall’inizio di ottobre.

