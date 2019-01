Diretta Bisceglie Viterbese/ Streaming video e tv: punti salvezza in palio al Ventura (Serie C)

Bisceglie Viterbese, diretta dall’arbitro Mario Vigile, si gioca oggi, domenica 27 gennaio 2019, alle ore 14.30 per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Appuntamento allo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie per la sfida fra i padroni di casa pugliesi e gli ospiti laziali: sulla carta quello tra Bisceglie e Viterbese potrebbe sembrare uno scontro diretto per la salvezza, va tuttavia ricordato che la Viterbese ha ancora numerose partite da recuperare e di conseguenza le ambizioni dei laziali potrebbero essere più alte. Il turno infrasettimanale non ha portato belle notizie: il Bisceglie infatti ha perso 3-0 sul campo della Casertana, passivo invece solo di poco meno pesante (3-1) per quanto riguarda la Viterbese in casa della Reggina. Servirà dunque tornare a fare punti: ne ha 15 il Bisceglie, 16 la Viterbese, anche se come detto i laziali sono condizionati dalle partite in meno finora disputate e comunque non possono permettersi altri scivoloni se vogliono provare a risalire la china.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Bisceglie Viterbese l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE VITERBESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Bisceglie Viterbese. Per i padroni di casa pugliesi potremmo disegnare un 4-3-3 con Vassallo in porta, protetto dalla linea difensiva a quattro con Zigrossi, Calandra, Markic e Maestrelli; nel terzetto di centrocampo invece i possibili titolari sono Bottalico, Giacomarri e Parlati, mentre ipotizziamo il tridente d’attacco con Cuppone, Zohoki e Starita in campo dal primo minuto. La replica della Viterbese potrebbe invece essere affidata a un 3-5-2 con Forte fra i pali; Rinaldi, Atanasov e Sini davanti a lui per formare la linea difensiva a tre; nel folto centrocampo a cinque invece potremmo avere titolari Pacilli, Damiani, Baldassin, Cenciarelli e Mignanelli da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco, che potrebbe vedere in campo Vandeputte e Polidori.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione ecco pure una panoramica sul pronostico per Bisceglie Viterbese, basandoci sulle quote dell’agenzia Eurobet. Favoriti gli ospiti, tanto che il segno 2 ripagherebbe gli scommettitori 2,40 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 2,90 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine in caso di vittoria casalinga da parte del Bisceglie ecco che il segno 1 varrebbe 3,10 volte la posta in palio.



