Diretta Bologna Frosinone/ Streaming video e tv: in palio punti pesanti per evitare la retrocessione

Bologna-Frosinone, che sarà diretta dal signor Luca Banti, si gioca domenica 27 gennaio alle ore 15.00 e sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Scontro fra la terzultima e la penultima della massima serie, in un match che appare particolarmente complicato. Il Bologna in campionato non vince dalla sfida interna del 30 settembre contro l’Udinese, il Frosinone dal blitz in casa della Spal del 28 ottobre scorso. Dopo tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia, i rossoblu sono riusciti almeno a fare di nuovo risultato sul campo della Spal, pareggiando 1-1 il derby emiliano. Il Frosinone invece ha perso 0-5 in casa contro l’Atalanta, ancora una goleada interna dopo quella subita contro la Sampdoria, con il quartultimo posto ora lontano sette punti per i gialloazzurri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Bologna Frosinone sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky in esclusiva sul canale 253, Sky Sport 3. Ci sarà anche la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FROSINONE

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Felsinei padroni di casa in campo con il polacco Skorupski in porta, Calabresi sull’out difensivo di destra e l’olandese Dijks sull’out difensivo di sinistra, mentre i centrali della retroguardia saranno il brasiliano Danilo e lo svedese Helander. A centrocampo spazio al cileno Pulgar affiancato da Poli e Soriano, nel tridente offensivo rossoblu partiranno dal primo minuto Orsolini, l’argentino Palacio e Sansone. Risponderà il Frosinone con Goldaniga, lo sloveno Krajnc e Brighenti, davanti all’estremo difensore Sportiello. Ghiglione sarà l’esterno laterale di destra e Molinaro l’esterno laterale di sinistra, mentre Valzania, Maiello e il ghanese Chibsah saranno impiegati come centrali di centrocampo. In attacco, il costaricano Campbell farà coppia con Pinamonti.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dall’allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi, ed il 3-5-2 disegnato dal mister Marco Baroni, tecnico del Frosinone. Nel match d’andata allo stadio Grande Torino (per la squalifica dello stadio Benito Stirpe) le due formazioni hanno pareggiato senza reti. A Bologna le due squadre non si incrociano dal match di Serie A del 20 settembre 2015, 1-0 per gli emiliani con rete decisiva di Mounier. Il Frosinone non ha mai vinto a Bologna nei precedenti tra Serie A e Serie B in campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Bologna nettamente favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Frosinone. Successo interno dei felsinei quotato 1.65 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.60 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 5.25 la quota per la vittoria esterna dei ciociari. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65.



