Diretta Brescia Spezia/ Streaming video Dazn: probabili formazioni, squalificato Ricci (Serie B)

Brescia Spezia, che sarà diretta dal signor Marinelli, è uno dei posticipi nella ventunesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019: al Rigamonti squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 27 gennaio. La marcia delle rondinelle non conosce soste: la vittoria sul campo del Perugia è stata la seconda nelle ultime tre partite ma anche la quinta in un raggio di sette gare, nelle quali la squadra lombarda ha ottenuto 17 punti e si è confermata come seconda forza del campionato cadetto. Se la stagione regolare finisse oggi il Brescia sarebbe direttamente promosso in Serie A: naturalmente è ancora lunga ma Eugenio Corini può avere di che essere orgoglioso di un gruppo che ha saputo gestire alla perfezione dopo l’esonero di David Suazo. Lo Spezia è ancora troppo discontinuo per pensare in grande, ma intanto ha aperto una striscia di imbattibilità di sei partite (sia pure con sole due vittorie, spicca il 4-0 al Cosenza) ed è in zona playoff, cioè starebbe archiviando quello che è il primo obiettivo stagionale. La diretta di Brescia Spezia pertanto si annuncia davvero interessante: aspettando che le due squadre siano pronte a giocare, diamo un rapido sguardo a quelle che sono le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Brescia Spezia: come sappiamo, il campionato di Serie B ad eccezione dell’anticipo è esclusiva della nuova piattaforma DAZN, che dunque trasmetterà anche questa partita in diretta streaming video, attraverso l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete anche collegare anche al vostro televisore sfruttando il Chromecast. In alternativa potrete sempre installare la vostra applicazione DAZN su una smart tv che abbia una connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPEZIA

Per Brescia Spezia, Corini dovrebbe confermare gli undici che hanno vinto a Perugia: significa dunque che Dessena, arrivato a gennaio dal Cagliari, sarà ancora titolare in un centrocampo comandato da Tonali, con Dimitri Bisoli che sarà l’altra mezzala. Davanti a loro ci sarà Spalek in qualità di trequartista, a supporto della grande coppia Torregrossa-Alfredo Donnarumma che, decisiva anche sabato scorso, ha segnato 22 gol complessivi. Anche la difesa non cambierà, ma forse in porta sarà confermato Andrenacci: Cistana e Simone Romagnoli al centro, con Sabelli terzino destro e Mateju laterale sull’altro versante. Nello Spezia mancherà lo squalificato Matteo Ricci: Pasquale Marino dunque dovrebbe dare spazio a Crimi per completare un centrocampo nel quale agiranno Mora e Bartolomei. Davanti al portiere Lamanna ci saranno capitan Terzi e Capradossi come centrali, Vignali dovrebbe essere l’esterno a destra con Augello invece schierato a sinistra, occhio però a De Col che potrebbe avere una maglia. Il tridente offensivo non prescinde da Okereke nel ruolo di prima punta; al suo fianco dovremmo vedere Gyasi e Alessio Da Cruz, pronto a scalzare Bidaoui.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Brescia Spezia, le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto indicano nei padroni di casa una favorita abbastanza chiara: il segno 1 che identifica la vittoria delle Rondinelle vale infatti 2,05 volte la posta messa sul piatto, mentre siamo già ad un valore di 3,90 volte la puntata per il segno 2, che dovrete giocare nell’eventualità di un successo esterno. L’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X, e con questo bookmaker il vostro guadagno sarebbe pari a 3,10 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



