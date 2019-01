Diretta Catania Rende/ Streaming video e tv: calabresi in crisi ospiti al Massimino (Serie C)

Catania Rende, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro, è il posticipo serale della ventitreesima giornata del girone C di Serie C: l’appuntamento con questa partita sarà infatti allo stadio Angelo Massimino di Catania alle ore 20.30 di stasera, domenica 27 gennaio 2019. Il turno infrasettimanale ha dato risposte ben diverse a Catania e Rende: per i siciliani la vittoria a tavolino 3-0 contro il Matera, dunque tre punti in saccoccia senza nemmeno faticare, mentre il Rende ha perso in casa 2-4 al cospetto del Monopoli, certificando uno stato di crisi dovuto alle ultime tre sconfitte consecutive. I calabresi restano comunque in zona playoff con 31 punti ma dovranno ritrovare lo smalto dei primi mesi del campionato se non vorranno scivolare sempre più in basso. Il Catania invece è salito a 40 punti e resta in corsa per il secondo tempo, tenendo anche viva una piccola speranza per il primato nel caso in cui la Juve Stabia dovesse rallentare il proprio ritmo, fin qui eccezionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Catania Rende l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA RENDE

Dando uno sguardo alla probabili formazioni di Catania Rende, ecco che i siciliani potrebbero approfittare della settimana “libera”. Schieriamo dunque i padroni di casa con un 4-3-3 che dovrebbe vedere Pisseri in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Calapai, Aya, Esposito e Scaglia da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo i papabili per i posti da titolare sono Biagianti, Lodi e Carriero, in fine ecco il tridente che dovrebbe prevedere in campo Manneh, Curiale e Marotta. La replica del Rende dovrebbe concretizzarsi in un 3-4-3 con Savelloni estremo difensore; davanti a lui retroguardia a tre con Germinio, Minelli e Zivkov; a centrocampo invece potremmo avere da destra a sinistra Viteritti, Bonetto, Franco e Blaze; infine il tridente d’attacco, presumibilmente con Borello, Vivacqua e Rossini.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine il pronostico di Catania Rende in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet circa l’esito di questo incontro. Nettamente favoriti i padroni di casa siciliani, tanto che il segno 1 è proposto ad appena 1,70 volte la posta in palio. Si sale poi a 3,45 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X, infine un colpaccio esterno del Rende varrebbe ben 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



