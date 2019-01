Diretta Latina Trento/ Streaming video e tv: orario e risultato live (Serie A1 volley maschile)

Latina Trento, diretta dall’arbitro Gianfranco Piperata e Ilaria Vagni, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 27 gennaio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00 presso il Palasport di Cisterna di Latina. Il grande volley torna in campo e con per la 19^ giornata della Superlega i riflettori sono puntati sulla diretta tra Latina e Trento: i ragazzi di Lorenzetti campioni del mondo per club quindi scendono di nuovo in campo per la regular season, con il dichiarato obbiettivo in metter a tabella punti facili. La partita di questa sera infatti appare impari sulla carta: la Top volley non registra certo in stagione il medesimo roster o gli stessi risultati della Diatec, pur rimanendo un avversario sempre ostico. La squadra di Tubertini però pare mentalmente ben preparata visto che la sfida di oggi infatti arriva dopo il KO subito contro Modena: di certo molti timori nel fronteggiare una big sono ora scomparsi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 18,00 al canale raisport +. Diretta streaming video prevista per tutti tramite il ben noto portale raiplay it. Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Latina Trento di oggi sarà visibile insulla tv di stato: appuntamento alle ore 18,00 al canale raisport +.prevista per tutti tramite il ben noto portale raiplay it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

RISULTATI E PRECEDENTI

classifica del campionato di Serie A1 alla vigilia di questa 19^ giornata lo capiamo subito: se la Diatec concorre per il primo posto, Latina lotta per la salvezza. Approfondendo possiamo dire che la squadra di Lorenzetti lotta dal secondo gradino della classifica: Trento registra infatti 44 punti ottenuti con un tabellino di 15 successi e dista appena una lunghezza sulla capolista Perugia. Va però detto che la zona rossa, dove saranno quei club che dovranno lottare per non retrocedere a fine della Regular Season. La squadra di Tubertini inoltre ha messo a segno solo 7 successi finora e negli ultimi 5 appuntamentI ha trovato un solo successo. Come detto prima annunciando la diretta tra Latina e Trento, la partita di questa sera pare un appuntamento davvero ostico per la compagine della Top volley, che certo non pare la favorita d’obbligo. Controllando ladi Serie A1 alla vigilia di questa 19^ giornata lo capiamo subito: se la Diatec concorre per ilLatina lotta per la salvezza. Approfondendo possiamo dire che la squadra di Lorenzetti lotta dal secondo gradino della classifica: Trento registra infatti 44 punti ottenuti con un tabellino di 15 successi e dista appena una lunghezza sulla. Va però detto che la squadra trentina è di ritorno dal KO con Civitanova nel precedente turno. E’ invece ferma alla 11^ posizione Latina, che con 18 punti rimane sull’orlo delladove saranno quei club che dovranno lottare per non retrocedere a fine della Regular Season. La squadra di Tubertini inoltre ha messo a segno solo 7 successi finora e negli ultimi 5 appuntamentI ha trovato un solo successo.

