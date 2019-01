Diretta Livorno Pescara/ Streaming video DAZN: quote, labronici favoriti a sorpresa (Serie B)

Livorno Pescara, partita diretta dal signor Fabio Piscopo, si gioca allo stadio Armando Picchi, con calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio: valida per la ventunesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019, rappresenta una sfida interessante tra una squadra che va a caccia della salvezza e una che punta la promozione diretta in Serie A. Per i labronici questo è il primo impegno del 2019: nella prima giornata di ritorno infatti era previsto il turno di riposo, dunque l’ultima partita giocata dalla squadra di Roberto Breda resta quella pareggiata contro il Padova, che ha prolungato la striscia positiva a cinque partite (due vittorie) e ridato speranze ad un gruppo che si ripresenta in campo con un solo nuovo acquisto, ma qualche cessione anche importante. Il Pescara invece arriva dallo scialbo pareggio interno contro la Cremonese: esaurita in fretta la striscia di successi, per il momento gli abruzzesi hanno lasciato la seconda posizione al Brescia ma sperano sempre di andarlo a riprendere, sapendo che la corsa verso la promozione sarà lunga e con possibili sorprese. Attendendo allora la diretta di Livorno Pescara, andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Livorno Pescara: come sappiamo, il campionato di Serie B ad eccezione dell’anticipo è esclusiva della nuova piattaforma DAZN, che dunque trasmetterà anche questa partita in diretta streaming video, attraverso l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete anche collegare anche al vostro televisore sfruttando il Chromecast. In alternativa potrete sempre installare la vostra applicazione DAZN su una smart tv che abbia una connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PESCARA

Nel valutare le probabili formazioni di Livorno Pescara, dobbiamo dire che sul calciomercato di gennaio è arrivato Kupisz: potrebbe giocare subito come esterno destro al posto di Valiani, che verrebbe dirottato sulla corsia mancina di centrocampo mantenendo inalterata la zona centrale, dove agiranno Luci e Agazzi. Diamanti, che è diffidato, sarà il trequartista designato a giocare in appoggio ai due attaccanti, con Giannetti e Raicevic favoriti su Murilo mentre Kozak ha salutato; difesa con Matteo Di Gennaro, Bogdan e Dainelli a protezione del portiere Mazzoni. Nel Pescara si gioca una maglia Alessandro Bruno, che fino a pochi giorni fa era proprio a Livorno; tuttavia a centrocampo resta favorito il terzetto con Brugman (in cabina di regia), Melegoni e Memushaj mentre Machin dovrebbe essere uno degli esterni del tridente offensivo, con Marras e Leonardo Mancuso a completare il reparto. In difesa, dove Fiorillo sarà il portiere, non dovrebbe cambiare nulla: Matteo Ciofani e Del Grosso agiranno in qualità di terzini, Gravillon e Scognamiglio saranno invece i centrali che comanderanno il reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Livorno Pescara parlano dei labronici come della squadra favorita per la vittoria: eventualità per la quale dovrete puntare sul segno 1, che vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,55 volte quanto messo sul piatto. Siamo invece ad un valore di 3,10 volte la posta per il pareggio (regolato dal segno X) mentre il successo esterno del Pescara, identificato dal segno 2, porta in dote un valore corrispondente a 2,90 volte quanto deciderete di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA