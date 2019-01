Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video e tv: l’Olimpia cerca di rialzarsi (basket Serie A1)

Milano Virtus Bologna si gioca alle ore 17:00 di domenica 27 gennaio: partita valida per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, secondo turno di ritorno che mette di fronte due squadre storiche della nostra pallacanestro. Al Mediolanum Forum l’Olimpia cerca riscatto: la sconfitta inattesa di Brindisi non ha intaccato un primato netto in classifica, anzi la distanza dalle inseguitrici è rimasta la stessa visto il contemporaneo ko di Avellino. Come detto da Simone Pianigiani, Milano punta i playoff e affronta la regular season sapendo di doversi solo piazzare in testa, poi il suo campionato inizierà con le serie che porteranno alla lotta per lo scudetto. Ottimo momento per la Virtus Bologna, che arriva dalla vittoria interna su Trieste: per la Segafredo questa stagione potrebbe regalare più soddisfazioni di quella passata, a patto però che si arrivi a giocare la post season. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Milano Virtus Bologna, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna è prevista su Eurosport 2: tutti i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare potranno dunque seguire la partita sul canale 211 del decoder. Per tutti gli altri l’appuntamento è su Eurosport Player: abbonandosi al portale – pagando una quota per la stagione – saranno accessibili le immagini in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei calciatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Milano Virtus Bologna, come abbiamo detto, è una partita storica: tanti scudetti e coppe nelle due bacheche, stagioni dominanti nel passato e, per quanto riguarda l’Olimpia, anche nel presente. La AX Armani Exchange dunque arriva dalla sconfitta del PalaPentassuglia: un incidente di percorso che lo stesso Pianigiani non ha voluto calcare troppo, visto che la squadra gioca due o anche tre partite la settimana e inevitabilmente la stanchezza si fa sentire. In questo periodo Milano deve guardare maggiormente alla corsa in Eurolega, dove bisogna intensificare gli sforzi per prendersi i playoff; in Serie A1 inevitabilmente la post season è garantita, e il margine sulle inseguitrici è tale da far pensare che il primo posto non sia troppo in discussione. Bene la Virtus Bologna, che con Stefano Sacripanti sembra aver ripreso a marciare: il grande obiettivo è quello di giocare i playoff che erano sfuggiti lo scorso anno, una posizione naturale per una società che, esauriti i grandi fasti degli anni Novanta e inizio Duemila, ha vissuto periodo complicati (su tutti il fallimento) ma adesso sta provando a ricostruire su basi più solide. Archiviata la qualificazione in Coppa Italia, le V nere hanno iniziato il girone di ritorno in campionato con la bella vittoria su Trieste, dopo aver espugnato la Enerxenia Arena battendo una Varese che era tra le squadre più in forma. Al momento è settimo posto in classifica, ma solo per il gioco delle sfide dirette: come punti, Bologna sarebbe quinta con l’ampia possibilità di prendersi addirittura la seconda piazza, e in ogni caso la trasferta del Mediolanum Forum è un’altra tappa di maturazione per la squadra.



