Diretta Pisa Piacenza/ Streaming video e tv: lupi biancorossi a caccia della vetta in solitaria (Serie C)

Pisa Piacenza, diretta dall’arbitro Simone Sozza, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 18.30, sarà la sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Approfittando del pit stop forzato della capolista Pro Vercelli, che ha dovuto rinviare la sfida contro l’Alessandria, il Piacenza si è riappropriato della vetta a braccetto con la Carrarese, battendo 2-1 il Gozzano in casa nel turno infrasettimanale. I biancorossi avevano salutato il 2018 con due sconfitte e sono riusciti a dare una scossa alla ripresa. Sarà importante il test di Pisa contro i toscani che non vincono in campionato da cinque partite consecutive, e che anche nel turno infrasettimanali hanno dovuto compiere un passo indietro perdendo il derby toscano in casa dell’Arezzo, sconfitta di misura che ha fatto scivolare i nerazzurri al settimo posto in classifica.

La diretta Pisa Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Toscani in campo con Gori tra i pali, l’uruguaiano Buschiazzo Morel sulla corsia laterale di destra e Lisi sulla corsia laterale di sinistra, mentre i centrali di difesa saranno Benedetti e De Vitis. A centrocampo al fianco dell’austriaco Gucher si muoveranno Verna e Di Quinzio, mentre Minesso sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Masucci e da Moscardelli. Risponderà il Piacenza con Fumagalli in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Di Molfetta, Pergreffi, Bertoncini e Barlocco. A centrocampo, terzetto titolare composto da Della Latta, Porcari e Corradi, mentre nel tridente offensivo emiliano ci sarà spazio per Sestu, Ferrari e Terrani.

Tatticamente si affronteranno il 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore del Pisa, Luca D’Angelo, ed il 4-3-3 disegnato dal mister Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza. Nel match d’andata di questo campionato gli emiliani hanno battuto con un rotondo 3-0 i toscani con le reti di Romero su rigore, Corradi e Pesenti, mentre è terminato senza reti l’ultimo precedente disputato a Pisa tra le due compagini, datato 17 marzo 2018.

Piacenza lievemente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in trasferta contro il Pisa. Successo interno dei toscani quotato 2.85 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 2.35 la quota per la vittoria esterna dei biancorossi. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.70.



