Diretta Siracusa Trapani/ Streaming video e tv: le mosse di Raciti e Italiano per il derby siciliano (Serie C)

Siracusa Trapani, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo, è il derby siciliano che sarà giocato dalle due formazioni alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 gennaio 2019, presso lo stadio Nicola De Simone di Siracusa per la ventitreesima giornata di Serie C, nel girone C. L’appuntamento è di sicuro interesse, anche se le ambizioni e le necessità di classifica di Siracusa e Trapani sono ben diverse. I padroni di casa, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo della Paganese mercoledì nel turno infrasettimanale, hanno appena 19 punti in classifica e di conseguenza l’orizzonte del Siracusa è quello della lotta salvezza, possibilmente evitando di dover passare dai playout. Il discorso è ben diverso per il Trapani, che occupa il secondo posto a quota 41 punti: in questo caso l’obiettivo è la migliore posizione possibile nella griglia playoff e magari anche tenere vivo il sogno primo posto, anche se mercoledì è arrivato un rallentamento sotto forma di pareggio con la Sicula Leonzio in un altro derby siciliano per il Trapani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Siracusa Trapani l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA TRAPANI

Proviamo adesso a vedere le probabili formazioni per Siracusa Trapani. Cominciando dai padroni di casa, ecco che Ezio Raciti dovrebbe proporre il suo Siracusa con il modulo 3-4-2-1: Crispino in porta; retroguardia a tre con Daffara, Turati e Bertolo; nella linea del centrocampo a quattro invece i possibili titolari sono Palermo, Gio. Fricano, Del Col e Bruno; infine il reparto d’attacco, dove dovremmo vedere Rizzo e Tiscione sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Cognigni. Il Trapani di Vincenzo Italiano dovrebbe rispondere con il 4-3-3: l’estremo difensore Dini protetto in difesa da Garufo, Taugourdeau, Pagliarulo e Da Silva da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo ci attendiamo invece Toscano, Corapi e Costa Ferreira; infine i possibili titolari nel terzetto d’attacco saranno Nzola, Evacuo e Fedato.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, diamo uno sguardo al pronostico sul derby Siracusa Trapani in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet. Il favore di questo pronostico va al Trapani, tanto che il segno 2 è quotato a 2,20. Si colloca in posizione intermedia il pareggio, infatti il segno X è quotato a 3,05, infine si sale ancora un pochino di più per la vittoria casalinga del Siracusa, dal momento che il segno 1 varrebbe 3,35 volte la posta in palio.



