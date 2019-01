Diretta Trieste Torino/ Streaming video e tv: gara delicata per entrambe (basket Serie A1)

Trieste Torino si gioca al PalaRubini con palla a due alle ore 17:30 di domenica 27 gennaio: la partita rientra nel programma della 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, e vale molto per entrambe le squadre. L’Alma sta vivendo quello che è il momento più difficile da quando è tornata nel massimo campionato: una serie di sconfitte (domenica scorsa il ko di Bologna) le ha impedito non solo di raggiungere la Final Eight di Coppa Italia, ma sta compromettendo la sua corsa ai playoff, anche se manca ancora molto per chiudere la regular season e l’obiettivo principale, la salvezza, è a buona strada. La Fiat invece non riesce a ritrovarsi: certo il ko interno contro Venezia poteva essere messo in conto, ma la squadra piemontese è arrivata ad un punto nel quale ha bisogno di vincere contro chiunque perchè la situazione di classifica, ultimo posto insieme a Pistoia, è pessima e lo spettro del ritorno in Serie A2 è davvero concreto. Per diversi motivi dunque questa diretta di Trieste Torino promette di presentare una partita tesa, vissuta nella paura di sbagliare; vedremo come andranno le cose sul parquet del PalaRubini, quando finalmente tra poche ore si alzerà la palla a due.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Torino non sarà disponibile, essendo questa partita esclusa dalla programmazione settimanale del campionato di Serie A. Per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento è su Eurosport Player: abbonandosi al portale – pagando una quota per la stagione – saranno accessibili le immagini in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei calciatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto Trieste Torino è una partita delicata per entrambe le squadre: l’Alma ha vissuto uno straordinario mese di dicembre grazie al quale era riuscita addirittura ad archiviare la terza posizione in classifica, ma poi le cose hanno iniziato a diventare complicate. Dopo aver vinto a Venezia, la neopromossa ha perso smalto; difficile dire se sia stato per un calo di motivazioni o se il livello delle altre si sia alzato esponendo il roster giuliano ai suoi limiti, fatto sta che adesso le sconfitte consecutive sono quattro e quella che pesa in particolar modo è arrivata in casa contro Brindisi, sia per la portata dell’avversario (abbordabile) sia perchè lo scarto all’ultima sirena è stato di 21 punti. Trieste dunque ha assoluto bisogno di ritrovarsi: come detto la retrocessione non è un rischio concreto in questo momento, ma la squadra spera di correre per i playoff e in questo senso non può perdere tempo. A Torino tira aria di tempesta: Paolo Galbiati ha preso in mano la squadra dopo la sconfitta interna contro Avellino ma ha sempre perso, non riuscendo a risollevare le sorti di un gruppo che non conosce la vittoria dal 23 dicembre (contro Pistoia). Da allora la serie di ko è arrivata a cinque partite: segno inevitabile di come Torino abbia perso molto anche sul piano mentale, soprattutto perchè si pensava che l’addio di Larry Brown potesse portare una ventata di entusiasmo e invece, quando si è capito come la guida tecnica non fosse il principale problema, il morale è finito sotto i tacchi. Adesso serve tornare a vincere, senza discussioni: finire in Serie A2 è una possibilità che la società deve iniziare a contemplare per provare ad evitarla.



