Diretta Venezia Padova/ Streaming video Dazn: altro derby veneto per i biancoscudati (Serie B)

Venezia Padova, che sarà diretta dal signor Sacchi, rientra nel programma della ventunesima giornata di Serie B 2018-2019 e si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio. Altro derby veneto per i biancoscudati, il secondo consecutivo: settimana scorsa la squadra ripresa in mano da Pierpaolo Bisoli ha dominato il Verona vincendo per 3-0, scacciando in un colpo solo i fantasmi e tornando ad una vittoria che mancava da sei partite, cinque delle quali perse (consecutivamente). La classifica resta brutta e oggi il Padova sarebbe comunque costretto alla retrocessione diretta, ma sono arrivati segnali di risveglio; bisognerà iniziare a dimostrare di poter avere una certa continuità nella corsa alla salvezza, e un buon test potrebbe essere quello contro un Venezia che ha aperto il 2019 con un pareggio a La Spezia, il secondo 1-1 consecutivo ma anche il prolungamento di una serie arrivata a cinque risultati senza successo, e soprattutto sempre con un gol subito. Anche i lagunari dunque devono del tutto ritrovarsi, perchè stanno lentamente perdendo la presa sui playoff e devono guardarsi le spalle; vediamo allora, aspettando la diretta di Venezia Padova, in che modo le due squadre potrebbero essere schierate dai loro allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PADOVA

Studiamo le probabili formazioni di Venezia Padova: Walter Zenga pensa a Cristiano Lombardi come titolare nel tridente, ma a destra rimane comunque favorito Vrioni con Di Mariano schierato dall’altra parte, nel ruolo di prima punta Citro reclama la maglia che lunedì scorso è andata ad Alessandro Rossi. A centrocampo Segre può prendere il posto di Zennaro, mentre Bentivoglio continuerà a essere il playmaker di riferimento con Suciu che occuperà il versante sul centrodestra; a protezione di Vicario spazio a Modolo e capitan Domizzi, con Bruscagin o Zampano a destra e Garofalo terzino sinistro. Il Padova dovrebbe presentarsi con gli stessi che hanno vinto domenica: una difesa che davanti a Munelli si sistema con Andelkovic (grande ex), Cherubin e Trevisan schierati in linea, mentre Morganella e Longhi avanzeranno il loro raggio d’azione a centrocampo, dove Calvano gioca stretto tra Broh e Pulzetti. Nel reparto avanzato Filippo Bonazzoli farà coppia con Mbakogu: arrivato a Padova da svincolato e fermo da sei mesi, il nigeriano ha immediatamente lasciato il suo segno con la doppietta al Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Venezia Padova avrete a disposizione anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, anche in maniera abbastanza palese visto che la differenza tra il segno 1 per la sua vittoria (2,00) e il segno 2 che identifica il successo esterno (4,05) è piuttosto marcata. Dovrete giocare invece il segno X per il pareggio: se le cose andassero in questo modo, il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe pari a 3,05 volte la cifra messa sul piatto.



