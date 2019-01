Diretta Virtus Roma Biella/ Streaming video e tv: altro test importante per la capolista (basket A2 Ovest)

Virtus Roma Biella, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 27 gennaio, rientra nel programma della diciottesima giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019: al Palazzo dello Sport nella capitale gioca la capolista del girone Ovest, che ha una partita di vantaggio su Bergamo ma, pur vincendo la sfida diretta della scorsa settimana, non è riuscita a girare la differenza canestri vista la pesante sconfitta dell’andata. Virtualmente, i lombardi possono essere davanti: la Virtus infatti ha già giocato la partita della ventesima giornata (battendo Latina) e dunque ha una gara in più. Diventa fondamentale non sbagliare da qui alla fine, perchè Bergamo ha dimostrato di sapersela giocare: chiaramente a Roma, in caso di mancata promozione diretta, resterebbe la possibilità di giocarsela attraverso i playoff ma si tratterebbe di un grosso rischio, considerando che bisognerebbe affrontare (eventualmente) squadroni come Treviso, Montegranaro o altre ancora. Insomma: nella diretta di Virtus Roma Biella la capolista deve approfittare della differenza di classifica, con i piemontesi che in questo momento giocherebbero i playoff per il rotto della cuffia ma arrivano da un momento complicato.

Non è prevista la diretta tv di Virtus Roma Biella, che non viene trasmessa nel nostro Paese; non sarà possibile assistere alla partita nemmeno in diretta streaming video, dunque consigliamo l’appuntamento con il sito ufficiale www.legapallacanestro.com che fornisce le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. Le corrispettive pagine sui social network sono agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

Virtus Roma Biella arriva in un momento importante per i capitolini: la squadra di Piero Bucchi ha vinto la sfida diretta contro Bergamo, una partita che ci aspettavamo esaltante e che ha rispettato le premesse perchè si è conclusa soltanto all’overtime. Inizio difficile per Roma, due quarti centrali a suo favore (41-29) ma un quarto periodo nel quale la BB14 è riuscita a riprendere il filo del discorso forzando il supplementare, nel quale alla fine la Virtus si è presa il successo. Il solito Henry Sims è risultato il migliore per valutazione: per lui 19 punti e 15 rimbalzi con un ottimo 8/14 al tiro, ma hanno spiccato anche i 21 punti d Aristide Landi (con 9 rimbalzi) e il contributo di Nic Moore, che ha tirato male (4/11) ma fornito comunque 12 punti e 3 assist. Per quanto riguarda Biella, la Edilnol è reduce dalla sconfitta bruciante di Agrigento e in generale ha perso le ultime due partite con 3 punti totali di scarto, non riuscendo a confermarsi dopo due successi. Altra società storica del nostro basket, i piemontesi hanno l’obiettivo di confermarsi in zona playoff per poi provare a giocarsela: sicuramente ci sono squadre molto più attrezzate ma le serie di post season possono essere determinati da fattori diversi, dunque i rossoblu vogliono restare a contatto e vincere questa partita di Roma sarebbe un ottimo modo per mandare un segnale a tutte le avversarie dirette.



