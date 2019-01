Discesa Garmisch/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del mondo di sci femminile)

Oggi domenica 27 gennaio 2019 la Coppa del mondo di sci femminile torna protagonista con la tanto attesa discesa di Garmisch Partenkirchen: la prova è certamente una delle più entusiasmanti di questo calendario anche perché finalmente farà oggi il suo atteso esordio nel circo bianco la nostra Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca, fermata ancor prima del via della stagione per un infortunio alla caviglia, torna quindi protagonista nella disciplina poi che le ha regalato l’oro olimpico al Pyeongchang. Ovviamente i riflettori saranno puntati sulla finanziera ma non solo: il ventaglio delle attese protagoniste alla discesa di Garmisch sono moltissime anche perché anche negli appuntamenti precedenti non sono state poche le sorprese sul podio. Infortuni e assenze eccellenti infatti hanno di fatto ampliato la lotta per la coppetta di specialità e anche nell’ultima prova di Cortina la vittoria di Ramona Siebenhofer di certo non era così scontata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI GARMISCH

La diretta della discesa di Garmisch avrà inizio alle ore 11,30, quando prenderà il via la prima atleta sulla pista Kandahar. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DISCESA GARMISCH: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Come annunciato prima per la discesa di Garmisch gli occhi di tutti saranno puntati su Sofia Goggia: ovviamente tornando dall’infortunio non ci attendiamo grandi cose dalla atleta azzurra, il cui obbiettivo minimo sarà quello di ritrovare confidenza con la neve dopo il lungo stop. La finanziera però non sarà l’unica protagonista: ecco infatti che speriamo di vedere oggi al cancelletto anche la vincitrice in carica Lindsey Vonn: la statunitense ha messo in dubbio la sua presenza per qualche acciacco fisico, ma il ricordo della doppia vittoria qui sulla Kandahar l’anno scorso potrebbe darle il giusto slancio. Considerando invece i risultati ottenuti nella disciplina nella prima parte della stagione ecco che gli occhi sono puntati su Ramona Siebenhofer che punta a riconfermarsi dopo la prova di Cortina: con l’austriaca occhi puntati sulla connazionale Nicole Schimdhofer e Ilka Stuhec, senza dimenticare pure le azzurre dove spiccano i nomi di Nicol Delago (seconda in Val Gardena) e Federica Brignone, come pure Nadia Fanchini e Francesca Marsaglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA