INFORTUNIO BONUCCI/ Lazio-Juventus, problema alla caviglia: emergenza difesa per Allegri

Brutta tegola per Massimiliano Allegri, costretto a rinunciare a Leonardo Bonucci per infortunio durante Lazio-Juventus. Una partita di enorme sofferenza quella del centrale bianconero, uscito dal campo al 40′ ma preda di problemi fisici per una buona mezz’ora prima di alzare bandiera bianca. Il calvario all’Olimpico per Bonucci è iniziato intorno al 13′ quando l’ex Milan ha tentato senza riuscirci di bloccare il laziale Correa. Nell’occasione Bonucci ha poggiato male il piede destro e a risentirne è stata soprattutto la caviglia destra, col difensore che si è accasciato a terra ed è stato soccorso dallo staff medico. I tifosi bianconeri hanno tirato un primo sospiro di sollievo vedendo il giocatore rialzarsi e tornare in campo ma poco dopo si è alzato dalla panchina Chiellini, segnale evidente che al netto della volontà di dare il proprio contributo alla squadra, Bonucci non aveva recuperato.

BONUCCI INFORTUNATO, EMERGENZA JUVE?

Bonucci ha dunque provato a stringere i denti e a restare in campo il più possibile. Nonostante le sollecitazioni dello staff medico e di Massimiliano Allegri, che ha invitato il suo centrale ad uscire dal campo ad ampi gesti, l’ex rossonero ha tentato di resistere finché ha potuto, lasciando il campo in favore di Chiellini a 5 minuti dell’intervallo. Bonucci è uscito dal campo zoppicante e la sua espressione non lascia certamente ben sperare in un recupero lampo. Si può parlare adesso di una vera e propria emergenza in difesa per la Juventus. Con Benatia ormai al passo d’addio, i bianconeri hanno acquistato Martin Caceres, ma sembra evidente che se anche Bonucci dovesse restare fuori dal gruppo a lungo la Juventus sarà costretta ad intervenire nuovamente sul mercato. Per provare ad acquistare un difensore pronto a rimpiazzare Bonucci mancano però pochi giorni: Paratici ci riuscirà o si deciderà di aspettare il suo recupero?

