Matteo Gentili, dal Grande Fratello alla Pecciolese: la fidanzata Alessia Prete lo segue nella nuova avventura

Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, Matteo Gentili torna sui campi di calcio. Oggi è infatti il giorno del suo esordio con la Pecciolese, in Promozione. L’ex concorrente del reality parla di una occasione «arrivata in modo inaspettato». A colpirlo l’entusiasmo del presidente Enrico Lenzi, titolare di Geu Impianti. Ne parla a La Nazione: «Mi ha cercato e mi ha fatto subito innamorare degli obiettivi ambiziosi della società. Voglio vincere qua». Gentili deve solo ritrovare il top della forma: «Adesso c’è da rispolverare le armi ma il calcio, il mio mondo, non si disimpara». Stando a quanto riportato dal quotidiano toscano, per il suo approdo a Peccioli è stato decisivo il contratto con Giacomo Lippi, da poco collaboratore del patron Lenzi. Ora è quindi a disposizione del mister Cerasa che ha dovuto fare a meno dell’altro nuovo acquisto, Luigi Monopoli, infortunatosi al crociato dopo essere andato a segno nelle ultime due partite.

MATTEO GENTILI, DAL GRANDE FRATELLO ALLA PECCIOLESE

Matteo Gentili torna a calcare i campi di calcio, con il supporto di Alessia Prete. La seconda classifica del Grande Fratello 15, condotto da Barbara d’Urso, seguirà il suo fidanzato nella nuova avvenuta, cominciata giovedì scorso a Peccioli con il primo allenamento. Ne ha parlato La Nazione, spiegando che la giovane torinese, che Matteo Gentili ha conosciuto nella casa più spiata d’Italia, dove peraltro è sbocciato il loro amore, lo sosterrà in questa nuova avventura. Il difensore ha sostenuto venerdì le visite mediche e oggi è previsto l’esordio contro il Pieve. Fin da piccolo Gentili si è appassionato al calcio, costruendo una bella carriera, poi lo scorso anno è arrivata la chiamata da Canale 5 con l’ingresso nel reality che ha concluso come terzo classificato. Dopo la relazione con Paola Di Benedetto, Madre Natura a Ciao Darwin e poi concorrente all’Isola dei Famosi, il difensore ha conosciuto Alessia Prete, che lo seguirà in questa nuova avventura calcistica.

