Probabili formazioni/ Atalanta Roma: quote, Di Francesco perde anche Cengiz Under (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Atalanta Roma: la partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio. Una sfida affascinante, che vale un posto in Champions League: i giallorossi quinti in classifica devono ancora fare i conti con qualche assenza illustre ma hanno ritrovato alcuni giocatori importanti, la Dea che sogna il sorpasso si trova invece in una situazione migliore, con la rosa sostanzialmente al completo ma anche con un Gian Piero Gasperini che punterà sui soliti noti. Avendo dunque detto che la partita dell’Atleti Azzurri d’Italia promette spettacolo, e tanto per ricordare la sfida di andata era terminata con un pazzesco 4-4, possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco di Bergamo, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Atalanta Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo brevemente a vedere quali sono le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Atalanta Roma: parte favorita la Dea, che ha una quota sulla sua vittoria pari a 2,25 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto. Con l’ipotesi del pareggio arriviamo ad un valore di 3,55 volte la puntata mentre il segno 2, che regola il successo esterno della Roma, vi permetterebbe di guadagnare un valore di 3,10 volte quanto investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Roma, scopriamo che Gasperini dovrebbe riproporre la stessa squadra che ha strapazzato il Frosinone in trasferta: l’unico cambio dovrebbe avvenire in difesa dove torna Rafa Toloi (peraltro un ex) che si sistemerà nella linea con Gianluca Mancini e uno tra Palomino e Djimsiti, che entrano in ballottaggio con il primo favorito. A centrocampo sarà confermato Pasalic, reduce dalla splendida gara dello Stirpe: Freuler è ancora costretto ai box e dunque sarà il croato che di fatto avrà in mano le chiavi della manovra e del ritmo, con De Roon che sarà il suo guardiano personale ma dovrà anche dargli una mano. Sulla corsia destra giocherà Hateboer, dall’altra parte Gosens spera di ritrovare il posto ma è Castagne che parte ancora in vantaggio, perchè il suo allenatore vuole cavalcarne il momento; chiaramente non si cambia davanti, il devastante Duvan Zapata di dicembre e gennaio sarà il punto di riferimento con Alejandro Gomez e Ilicic che graviteranno alle sue spalle, potendo anche affiancarlo in certe situazioni scambiandosi la posizione di continuo.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Per Atalanta Roma sono sostanzialmente due i dubbi di Eusebio Di Francesco: il primo riguarda la difesa, dove Florenzi pare aver recuperato dall’influenza ma potrebbe cambiare la sua posizione come vedremo poi, il secondo a centrocampo con Lorenzo Pellegrini che si gioca una maglia con Nzonzi per affiancare l’ex Cristante. Questo perchè sulla trequarti è confermato a furor di popolo Zaniolo; a completare la difesa saranno come sempre Manolas e Fazio da centrali e Kolarov che invece avrà una maglia come terzino sinistro. Approfondendo il discorso legato a Florenzi, dobbiamo dire che il capitano in pectore (De Rossi torna a disposizione ma andrà in panchina) potrebbe avanzare il suo raggio di azione sulla trequarti, prendendo il posto di Cengiz Under; va comunque per la maggiore la soluzione Justin Kluivert, eventualmente sarebbe Karsdorp a giocare da terzino mentre El Shaarawy sarà titolare a sinistra, con Dzeko che si prende la maglia da centravanti a caccia di un gol che gli manca da oltre tre mesi.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, G. Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata

A disposizione: Gollini, F. Rossi, A. Masiello, Dijmsiti, Reca, Gosens, Kulusevski, Pessina, Barrow, Tumminello

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: Freuler

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; J. Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Karsdorp, Marcano, Lu. Pellegrini, Coric, De Rossi, Lo. Pellegrini, Pastore, Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Juan Jesus, Cengiz Under, Perotti



