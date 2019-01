Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote, Allegri perde Cancelo, Pjanic e Khedira (Serie A)

Le probabili formazioni di Lazio Juventus, partita che si gioca alle ore 20:30 di domenica 27 gennaio per la ventunesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019, ci presentano un piatto davvero ricco: assenze importanti in casa biancoceleste soprattutto per quanto riguarda la difesa, ma i bianconeri in settimana hanno perso altri tre giocatori e dunque arrivano all’Olimpico con la coperta corta. La classifica sorride ovviamente alla squadra di Massimiliano Allegri, che a gennaio si è anche presa la Supercoppa Italiana inaugurando al meglio la seconda parte della stagione; in affanno Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, che con la sconfitta di misura a Napoli hanno perso il quarto posto e sono addirittura in sesta posizione, dovendo recuperare per ritrovare il loro posto in Champions League. Vediamo ora nel dettaglio in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco dell’Olimpico, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che riguardano Lazio Juventus danno i bianconeri come favoriti: in particolare quelle della Snai, secondo cui il valore sulla vittoria dei bianconeri – identificata dal segno 2 – corrisponde a 1,87 volte quello che deciderete di mettere sul piatto, mentre per il segno 1 da giocare per la vittoria della Lazio siamo ad un valore di 4,25 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare 3,45 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI INZAGHI

Senza Acerbi e Luiz Felipe, Simone Inzaghi affronta Lazio Juventus con Wallace e Bastos: saranno loro due a completare il reparto difensivo a protezione di Strakosha, e dunque di fatto il solo titolare sulla linea a tre rimane Stefan Radu, che alla Juventus aveva segnato un gol nella finale di Coppa Italia del 2015. A centrocampo si procede con quanto già visto domenica scorsa: a comandare il gioco è come di consueto Lucas Leiva che ha ormai ritrovato la condizione, ai suoi lati agiranno in veste di mezzali Parolo e Milinkovic-Savic, la scorsa estate (ma forse anche adesso) uno dei sogni di calciomercato della Juventus. Marusic è ancora squalificato, dunque l’esterno destro dei biancocelesti sarà Lulic che cambia fascia di competenza, a sinistra con la cessione di Jordan Lukaku al Newcastle si apre uno spazio per Valon Berisha che è favorito su Durmisi; davanti si rinnova il ballottaggio tra Luis Alberto e Joaquin Correa, ma in questo periodo il numero 10 sembra essersi ripreso e dunque viaggia verso una maglia da titolare, a supporto di Ciro Immobile che è un ex della partita e in passato ha già fatto male ai bianconeri, con cui era stato ottimo nell’esperienza della Primavera.

I DUBBI DI ALLEGRI

Lazio Juventus inizia con una tripla tegola per Massimiliano Allegri, che deve già rinunciare a Benatia e Cuadrado oltre a Barzagli: di fatto la formazione che il tecnico dei bianconeri manderà in campo sarà la stessa vista contro il Chievo, con al massimo due o tre cambi. Il ballottaggio riguarda Bentancur e Bernardeschi: con il primo si tornerà all’abituale 4-3-3 mandando Emre Can e Matuidi ad occupare le mezzali, con il secondo il modulo sarà una sorta di 4-4-2 mascherato con l’ex Psg che stringe al centro in compagnia di Can (quest’ultimo da regista) portando Douglas Costa ad agire come esterno di centrocampo. Variazione anche in difesa dove Bonucci ritrova la maglia da titolare e affianca Chiellini davanti a Szczesny; a meno che Allegri non voglia dare la grande occasione al ritrovato Spinazzola, i due terzini saranno obbligatoriamente De Sciglio e Alex Sandro. Anche in attacco, con Mandzukic sempre indisponibile, non ci sono alternative: Cristiano Ronaldo affianca Dybala, che con l’abituale modulo giocherebbe di fatto in qualità di trequartista con facoltà di arretrare fino a centrocampo per andare a giocare i palloni. Dalla panchina potrebbe tornare utile Moise Kean, almeno nel secondo tempo.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Wallace, S. Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, S. Milinkovic-Savic, Va. Berisha; Luis Alberto; Immobile

A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Cataldi, Badelj, Durmisi, J. Correa, Caicedo, Pedro Neto

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Acerbi, Marusic

Indisponibili: Luiz Felipe

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Spinazzola, Bernardeschi, Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Joao Cancelo, Barzagli, Benatia, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Mandzukic



© RIPRODUZIONE RISERVATA