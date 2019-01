Probabili formazioni/ Torino Inter: quote. Spalletti ritrova Nainggolan dal primo minuto (Serie A)

Si accenderà solo oggi domenica 27 gennaio alle ore 18.00 la partita tra Torino e Inter, atteso posticipo della 21^ giornata del campionato di Serie A. Nella seconda giornata di ritorno quindi Mazzarri ritrova il suo ex club e per le probabili formazioni di Torino Inter si affiderà ovviamente solo ai suoi uomini più fidati visto il valore della partita come dell’avversario. Pure Spalletti ha preparato come grande attenzione la sfida, specie dopo il pareggio rimediato a reti bianche pochi giorni fa contro il Sassuolo: i granata rimangono un avversario tosto, anche se la classifica li vede fermi appena alla 11^ posizione. Ecco quindi che anche il tecnico dei nerazzurri schiererà solo gli uomini più in forma e tra questi finalmente tornare a fare parte anche Radja Nianggolan, di nuovo nelle grazie dopo un piccolo periodo di crisi durante la sosta invernale. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Torino Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima però di controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Torino Inter andiamo a veder che cosa ci può dire pure il pronostico del match. Sulla carta i nerazzurri potrebbero avere oggi maggior chance di ottenere il successo sia pure di fronte a pubblico ostile. Considerando le quote date dalla snai per l’1×2 vediamo che la vittoria dell’Inter è stata valutata a 2,10 contro il più elevato 3,65 fissato in favore del Torino: per il pareggio ritroviamo la quotazione di 3,30.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

LE MOSSE DI MAZZARRI

Per le probabili formazioni di Torino e Inter, il tecnico granata dovrebbe di nuovo mettere in campo il 3-4-3 come schieramento di partenza: qui però i nomi non saranno certo una sorpresa, se si esclude Meitè ancora in tribuna per decisione del giudice sportivo. Ecco quindi che di fronte al titolare Sirigu vedremo Djidji, N’Koulou e Izzo quest’ultimo appena tornato da squalifica. In mediana spazio all’ex del match Ansaldi che sarà in campo sull’esterno del centrocampo in coppia con Aina: al centro ecco Baselli e Rincon titolari dal primo minuto. Pochi i dubbi in attacco: Zaza sarà in coppia con Iago Falque sull’esterno a supporto della prima punta Belotti, in campo con un tutore alla mano.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nessun a sorpresa nelle probabili formazioni dei nerazzurri, se si esclude il ritorno in campo dal primo minuto di Radja Nianggolan. Con il belga spazio in avanti per Perisic e Politano, mentre toccherà come sempre a Mauro Icardi il compito di fare gol. Alle spalle dell’ex giallorosso nel reparto a 2 si candidano per la maglia da titolare Vecino e Brozovic, titolare nonostante le ultime polemiche. Per la difesa spazio poi al reparto a 4 di fronte ad Handanovic, vera colonna dello schieramento del club milanese: qui vedremo in campo Asamoah e D’Ambrosio sulle facce e il duo De Vrij-Skriniar al centro. Difficile che aprano altri ballottaggi alla vigilia del fischio d’inizio.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-3): 99 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 30 Dijdij; 29 De Silvestre, 88 Rincon, 15 Ansaldi; 34 Aina; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 11 Zaza. All. Mazzarri

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 18 Asamoah, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 33 D’Ambrosio; 77 Brozovic, 8 Vecino; 44 Perisic, 14 Nianggolan, 16 Politano; 9 Icardi. All. Spalletti



