Rally Montecarlo 2019/ Wrc, streaming video e diretta DAZN: orario, percorso e vincitore (27 gennaio 2019)

Si chiuderà oggi domenica 27 gennaio 2019 il Rally di Montecarlo 2019, primo appuntamento del Mondiale Wrc e gli appassionati sono chiaramente impazienti di conoscere quale sarà il vincitore di questa gara storica ed entusiasmante. Benché le classifiche paiono delineate, moltissimo potrebbe accadere già oggi: come abbiamo visto ieri e anche nella giornata di venerdi l’imprevisto è davvero dietro l’angolo nelle stradine del principato. Essendo poi all’inizio di stagione i vari team hanno ancora vari assi nella manica e jolly che potrebbero sfruttare anche nelle ultime prove speciali di oggi, sorprendendo avversari ma soprattutto appassionati, che sono accorsi in gran numero nel principato questi giorni.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI MONTECARLO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Montecarlo 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà due finestre in diretta, alle ore 9.00 e poi alle 13.00. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Principato di Monaco.

LE PROVE DI OGGI

Andiamo quindi a vedere quali saranno le ultime prove speciali previste per il Rally di Montecarlo 2019. Secondo il programma ufficiale il via verrà dato alle ore 8,20 con la SS13 di La Bolene Vesubie-Peira Cava, lunga 18,41 km. A seguire ecco la SS14 di La Cabanette-Col de Braus di 13,58 km: dalle ore 100,55 si ripeteranno queste due prove speciali, con l’arrivo della Power stage fissato a Col de Braus. Come gli appassionati di lunga data ricorderanno non sarà un percorso semplice quello previsto per oggi: già nella SS1 3 gli equipaggi iscritti alla prova Wrc affronteranno il Col de Turini dove il ghiaccio e la neve del sottobosco renderanno davvero le cose difficili anche ai piloti più titolati. Pure i tratti finali non sono di semplice lettura: la prova venne programmata per la prima volta nel 1973 ma in seguito venne annullata per questioni di sicurezza e riproposta solo l’anno scorso con gran gioia di pubblico e protagonista. Vedremo quindi quali colpi di scena arriveranno oggi: si parte!



