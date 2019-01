Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

Oggi altri sei risultati di Serie A arriveranno dalle partite in programma dall’ora di pranzo fino a sera per la ventunesima giornata, seconda di ritorno nel massimo campionato di calcio italiano. Per prima cosa allora ricordiamo il calendario delle partite di oggi, domenica 27 gennaio 2019, secondo gli orari che ormai tifosi e appassionati ben conoscono: si comincerà alle ore 12.30 con il lunch match Chievo Fiorentina, poi alle ore 15.00 si giocheranno Atalanta Roma, Bologna Frosinone e il derby emiliano Parma Spal. Un appuntamento di richiamo sarà quello alle ore 18.00 con Torino Inter, infine il posticipo di prima serata, come sempre fissato per le ore 20.30, sarà il big-match Lazio Juventus. Ricordando che il programma della 21^ giornata di Serie A si completerà domani sera con il posticipo Empoli Genoa, possiamo adesso parlare più nel dettaglio di cosa ci attenderà nelle partite di oggi.

RISULTATI SERIE A: OGGI BEN TRE BIG-MATCH

Possiamo citare ben tre partite di Serie A i cui risultati saranno particolarmente attesi oggi, perché saranno sfide di grande fascino e di notevole importanza nelle parti alte della classifica. In ordine cronologico, possiamo citare per prima Atalanta Roma: oggi pomeriggio a Bergamo andrà in scena quello che possiamo considerare un vero e proprio scontro diretto nella lotta per il quarto posto tra la squadra di Gian Piero Gasperini, che ormai non è più una sorpresa ma anche in questa stagione sta impressionando tutti (miglior attacco del campionato) e i giallorossi di Eusebio Di Francesco, per i quali qualificarsi alla prossima Champions League è un obiettivo vitale ma non possono permettersi altri passi falsi dopo un’andata difficile. Ecco poi Torino Inter, partita che profuma di storia ma naturalmente molto importante anche per il presente: i granata devono fare risultato per continuare ad inseguire un posto in Europa per la prossima stagione, i nerazzurri però devono consolidare il terzo posto per mantenere il margine di sicurezza sul gruppone che insegue e non avere patemi in ottica qualificazione Champions League. Infine Lazio Juventus: per i bianconeri una tappa complicata in un campionato che però stanno dominando, i biancocelesti invece cercheranno punti che avrebbero immenso valore nella dura lotta al quarto posto.

SERIE A, 21^ GIORNATA

Ore 12.30

Chievo Fiorentina

Ore 15.00

Atalanta Roma

Bologna Frosinone

Parma Spal

Ore 18.00

Torino Inter

Ore 20.30

Lazio Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 56

Napoli 48

Inter 40

Milan 35

Roma, Sampdoria 33

Lazio 32

Atalanta 31

Sassuolo 29

Parma 28

Fiorentina, Torino 27

Cagliari 21

Genoa 20

Udinese, Spal 18

Empoli 17

Bologna 14

Frosinone 10

Chievo 8



© RIPRODUZIONE RISERVATA